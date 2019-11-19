Головна Новини
19 листопада • оновлено в 11:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Металеві оболонки!" У передачі катерів Україні вказали на підлість Кремля

1.9т
Читати матеріал російською

Росія повернула Україні захоплені в Керченській протоці кораблі в напіврозібраному стані та без бойового запасу.

Про це "Апострофу" повідомив російський адвокат Микола Полозов. Юрист зазначив, що катери проходять в російській суді, як речові докази і були передані Україні тільки на відповідальне зберігання.

"Катер "Бердянськ" був обстріляний – є кілька пробоїн. На буксир "Яни Капу" здійснювався навал, був пошкоджений фальшборт (огорожа з металевих листів по краю палуби – Ред.). Крім того, після захоплення з судів зняли військову електроніку, в тому числі навігаційні системи, і вони до цих пір залишаються в якості речових доказів у Росії і на кораблі не монтувалися", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Контролюйте гаденят!" Український катер перелякав росіян у Азовському морі

Також з катерів росіяни зняли весь боєзапас – там немає жодного патрона та снаряда.

"Але до моменту, коли завершиться справа, з кораблями нічого не можна буде робити, ремонтувати, споряджати чимось. Тобто вони можуть перебувати тільки в якості металевих оболонок", – додав Полозов.

"Металеві оболонки!" У передачі катерів Україні вказали на підлість Кремля

Нагадаємо, що Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден пройшла 18 листопада в 12:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
11
9
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нах их вообще забрали?требовать нужно было что бы как были такие и вернули а не брать разобранные это роция обязана их вернуть была
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Корабли находятся у Украины на ответственном хранении. Что означает признание Украиной правомочности российского суда в отношении провокации, устроенной в Керченском проливе. А также то, что теперь у России больше нет заботы "выбивать" из Украины долги за хранение и содержание этих кораблей. Хорошо, хоть 3 миллиона баксов заплатили за почти год хранения этого металлолома.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Да уж, смеялись всей Россией, разглядывая секреты хрюканских линкоров.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги