"Металеві оболонки!" У передачі катерів Україні вказали на підлість Кремля

Росія повернула Україні захоплені в Керченській протоці кораблі в напіврозібраному стані та без бойового запасу.

Про це "Апострофу" повідомив російський адвокат Микола Полозов. Юрист зазначив, що катери проходять в російській суді, як речові докази і були передані Україні тільки на відповідальне зберігання.

"Катер "Бердянськ" був обстріляний – є кілька пробоїн. На буксир "Яни Капу" здійснювався навал, був пошкоджений фальшборт (огорожа з металевих листів по краю палуби – Ред.). Крім того, після захоплення з судів зняли військову електроніку, в тому числі навігаційні системи, і вони до цих пір залишаються в якості речових доказів у Росії і на кораблі не монтувалися", – йдеться в повідомленні.

Також з катерів росіяни зняли весь боєзапас – там немає жодного патрона та снаряда.

"Але до моменту, коли завершиться справа, з кораблями нічого не можна буде робити, ремонтувати, споряджати чимось. Тобто вони можуть перебувати тільки в якості металевих оболонок", – додав Полозов.

Нагадаємо, що Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден пройшла 18 листопада в 12:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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