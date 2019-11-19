"Металеві оболонки!" У передачі катерів Україні вказали на підлість Кремля

Росія повернула Україні захоплені в Керченській протоці кораблі в напіврозібраному стані та без бойового запасу.
Про це "Апострофу" повідомив російський адвокат Микола Полозов. Юрист зазначив, що катери проходять в російській суді, як речові докази і були передані Україні тільки на відповідальне зберігання.
"Катер "Бердянськ" був обстріляний – є кілька пробоїн. На буксир "Яни Капу" здійснювався навал, був пошкоджений фальшборт (огорожа з металевих листів по краю палуби – Ред.). Крім того, після захоплення з судів зняли військову електроніку, в тому числі навігаційні системи, і вони до цих пір залишаються в якості речових доказів у Росії і на кораблі не монтувалися", – йдеться в повідомленні.
Також з катерів росіяни зняли весь боєзапас – там немає жодного патрона та снаряда.
"Але до моменту, коли завершиться справа, з кораблями нічого не можна буде робити, ремонтувати, споряджати чимось. Тобто вони можуть перебувати тільки в якості металевих оболонок", – додав Полозов.
Нагадаємо, що Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден пройшла 18 листопада в 12:00 за київським часом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх в московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених корабля, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
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