"Мета — Україна-інвалід": Портников назвав головну зброю проти Путіна в боротьбі за Крим

У питанні повернення анексованого Криму відсутні будь-які простори для компромісу і діалогу, оскільки Росія впевнена, що український півострів її "невід'ємна частина", а Україна і світова спільнота категорично не визнають цього факту.

Таку думку висловив у своєму блозі на Крим.Реалії журналіст Віталій Портников.

"Такий простір може з'явитися тільки в тому випадку, якщо в Москві визнають хоча б незаконність самого факту анексії Криму і захочуть розмовляти про врегулювання правових проблем, які виникли після анексії півострова. Але в тому-то й справа, що Кремль ніяких правових проблем не бачить, а бачить хіба що "недружні" дії України і західних країн проти Росії, від яких просто потрібно відмовитися в односторонньому порядку", — написав він.

Портников вважає, що Україна може імітувати створення міжнародних майданчиків для переговорів щодо Криму без російської участі.

"Але що робити на таких майданчиках? Американські, європейські або турецькі дипломати просто погодяться із українськими висновками про те, що анексія Криму не є законною і що контроль над територією повинен бути повернутий Україні. Їх ні в чому не потрібно переконувати. Переконувати треба Путіна. А той українських доказів не потребує", — упевнений він.

Пам'ять про те, що Україну позбавили частини її території і вона не збирається з цим погоджуватися — головна зброя українців, упевнений журналіст, котрий назвав кроки, які можна зробити, щоб наблизити повернення Криму.

"Насамперед зрозуміти, що це повернення може відбутися тільки після того, як для цього визріють умови в Росії. Увесь цей час питання відновлення територіальної цілісності України повинно залишатися головним політичним питанням для самої країни. Підкреслю: саме це питання, перед яким всі інші питання — від закінчення війни до економічних реформ — є вторинними. Тому що країна з невстановленими кордонами не може ні війну завершити, ні реформи провести, ні інвестиції залучити. Схоже, саме для того, щоб перетворити Україну в державу-інваліда, Путін анексував Крим і почав війну на Донбасі", — написав він.

Портников підкреслив, що найголовніша зброя українців — це пам'ять про те, що Україну позбавили частини її території і вона не збирається із цим погоджуватися.

"Це набагато ефективніше імітації різних переговорних форматів, яких, найімовірніше, все одно не буде", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США висловили жорстку позицію щодо Криму, заявивши, що він повинен бути повернутий Україні.

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