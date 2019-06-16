Мета – пенсіонери: у Києві активізувалася цинічна афера

У Печерському районі Києва в один день з коротким інтервалом часу в будинках старої забудови на Цитадельній і Петра Болбочана відбулися два випадки шахрайства. З огляду на, що у них схожий сценарій, це наштовхує на думку про дії одних і тих же ошуканок.

За інформацією джерел видання Страна в правоохоронних органах, до двох пенсіонерок (однієї потерпілої 71 рік, іншій – 72) в обідній час п'ятниці, 14 червня, подзвонили в двері дві жінки. Далі був розіграний заїжджений спектакль з перевіркою списків пільговиків-пенсіонерів, нібито ініційований районною адміністрацією.

Поки обидві жінки похилого віку шукали всі документи (настирливі представники "соцзабезу" вимагали саме всі документи, які є у пенсіонерів, які дають право на пільги), гості вправно обнишпорили їх житло і винесли в однієї пенсіонерки 90 тисяч гривень, в іншої - 40 тисяч.

За описом потерпілих, злодійкуваті візитерші були смаглявими, одягнені неохайно і тикали в обличчя якимись заламинировать корочками ", які потерпілі не розглянули.

В обох випадках порушено кримінальні справу за статтею 190 КК України ("Шахрайство"). Оперативники зараз намагаються встановити особи шахрайок шляхом демонстрування потерпілим своєї картотеки з фото з бази "Армор", де зібрані дані про затриманих за подібні злочини.

Судячи з опису, бабусь обчистили представники "циганського соцзабезу", які, зі слів оперів, давно занадилися дурити голову літнім людям подібними виставами в центрі Києва з візитами лжеработніков то Пенсійного фонду, то соцзабезу або інших інстанцій.

Через те що багато людей похилого віку відчувають по-старому побожний страх перед державними людьми і звикли на слово вірити людині з "касовий", подібні розводи і продовжують досі працювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під виглядом комп'ютерних майстрів шахраї проникають у будинки пенсіонерів, встановлюють паролі на жорсткі диски їхніх комп'ютерів і вимагають викуп в розмірі 2-3 тис. грн.

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