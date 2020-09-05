Мешканка Рівненщини вбила чоловіка через путівку на море – журналістка

Мешканка Рівненської області влаштувала смертельну стрілянину нібито через конфлікт з чоловіком через відпочинок на морі.

Про це в Facebook заявила місцева журналістка Вікторія Мамотюк, посилаючись на "власні джерела".

"Тато з дитиною хотів їхати на море і не хотіли взяти з собою маму. Через це виник конфлікт", – стверджує вона.

Однак в коментарях користувач Олександр Курсик, який представився другом загиблого, назвав версію журналістки маячнею. Він заявив, що сім'я планувала відпочивати в Туреччині та квитки були у всіх членів сім'ї.

Як писав OBOZREVATEL, в Дубно Рівненської області офіцер побив солдата-контрактника за запізнення на чергування, від отриманих травм той помер.