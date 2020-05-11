"Забудьте, що у вас є житло": мешканка "ДНР" розповіла, як окупанти вигнали їх на вулицю

"Внутрішні переселенці" з тимчасово окупованого Донецька поскаржилися, що місцева незаконна адміністрація вирішила виселити їх у примусовому порядку до 1 липня.

Альтернативного житла жителям "ДНР" не надали. Про це на камеру розповіла одна з таких переселенок. Відео було опубліковано у Twitter (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Колаж

"Нам ніде було жити й обласна "адміністрація" надала тимчасовий притулок. Ось ми тут прожили хто скільки років, хтось 6, хтось 5, і нас виселяють. Повісили оголошення на стінках в холі, що всіх під розпис на ознайомлення", – обурилася жінка.

Вона додала, що якщо мешканці не здадуть ключі в термін, то їх виселять через суд і покарають штрафом.

Жінка розповіла, що там, де вона проживала раніше, знаходиться військове містечко терористів. Крім того, житло пошкоджено, комунікації не працюють і повернутися туди можливості немає.

"Приходимо ми туди провідати своє житло, а військові кажуть: Нема чого вам тут робити, забудьте, що у вас є житло!" – обурилася жителька "республіки".

Донецьк. Внутрішніх переселенців виганяють з тимчасового житла, загрожують судом.Взамен нічого не пропонують. На вул. Софійській житло постраждало від обстрілів, там зараз "воен.городок" і зольдатен посилають мешканців на хер .... pic.twitter.com/5tPteLgGYn - Лєтов Єгор (@ tiamat007) May 11, 2020

Як писав OBOZREVATEL, терористи 11 травня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських захисників не було. Днем раніше ЗСУ поранили мінімум 5 окупантів.

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