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12 травня • оновлено в 01:54
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Мешканка "ДНР" розповіла, як окупанти вигнали їх на вулицю

2.6т
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"Внутрішні переселенці" з тимчасово окупованого Донецька поскаржилися, що місцева незаконна адміністрація вирішила виселити їх у примусовому порядку до 1 липня.

Альтернативного житла жителям "ДНР" не надали. Про це на камеру розповіла одна з таких переселенок. Відео було опубліковано у Twitter (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Забудьте, що у вас є житло": мешканка "ДНР" розповіла, як окупанти вигнали їх на вулицю

Колаж

"Нам ніде було жити й обласна "адміністрація" надала тимчасовий притулок. Ось ми тут прожили хто скільки років, хтось 6, хтось 5, і нас виселяють. Повісили оголошення на стінках в холі, що всіх під розпис на ознайомлення", – обурилася жінка.

Вона додала, що якщо мешканці не здадуть ключі в термін, то їх виселять через суд і покарають штрафом.

Жінка розповіла, що там, де вона проживала раніше, знаходиться військове містечко терористів. Крім того, житло пошкоджено, комунікації не працюють і повернутися туди можливості немає.

"Приходимо ми туди провідати своє житло, а військові кажуть: Нема чого вам тут робити, забудьте, що у вас є житло!" – обурилася жителька "республіки".

Як писав OBOZREVATEL, терористи 11 травня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських захисників не було. Днем раніше ЗСУ поранили мінімум 5 окупантів.

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Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Донецька і Донецької області Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
житло видео Новини Донбасу Донбас ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
"Рюцге мир" пришел. Рашафашисты любят отжимать жилье. Они же на рф жили в бараках. Теперь шикуют в Донецке. Там хватало крутых квартир и домов. И все их владельцы уехали от рашафашистов подальше, бросив все. А нищета разная и пенсионеры остались. Рашафашисты решили, что те биомусор, как и большинство жителей рф. Значит можно их на свалку.
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