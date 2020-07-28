Мешканець Луганська зняв обстріли міста терористами: спливло невідоме відео

Терористи з мінометів обстрілювали Луганськ в 2014 році. Фото 24tv.ua.

Мешканець Луганська зняв на відео, як влітку 2014 року терористи "ЛНР" обстрілювали місто з міномета, щоб звинуватити в цьому українських військовослужбовців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст, представник Донецької області в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Денис Казанський, опублікувавши відповідний ролик (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).

Казанський пояснив, що відео було опубліковано ще в 2014 році і було у відкритому доступі, однак переглядів майже не набрало.

На кадрах чутно, як міномет стріляє в місті, а через кілька секунд в сусідньому районі падає снаряд.

"Маємо чергове підтвердження того, що Луганськ влітку 2014 року обстрілювали самі ж "ополченці". Я натрапив на нього (відео) випадково, і вважаю його надзвичайно важливим свідченням, яке необхідно поширити", – пояснив журналіст.

Facebook Дениса Казанського

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 28 липня, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі.