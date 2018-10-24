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"Мерзота! Зовсім ох*їли?!" Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

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Захисники Олени Зайцевої, обвинуваченої у страшному ДТП на Сумській у Харкові, влаштували цькування журналістці ICTV Тетяні Доцяк.

Підтверджувальні знімки вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Головним активістом виявився Олександр Молчанов, який, за словами Доцяк, не раз був помічений у залі суду.

Ошалілий користувач бурхливо відреагував образами і звинуваченнями у продажності у бік журналістки у відповідь на інформацію про сумнівні проблеми зі здоров'ям Зайцевої, яку та розмістила в соціальній мережі.

Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

Зайцева скаржиться на жахливий головний біль

Народна правда

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"Ви що, тв*рюки, ох*їли чи що?", "Маячня повна! Вибачте, але ви, потерпілі, зовсім уже офігіли!", "Ти — ганьба журналістики! Скільки тобі платять за брехливі сюжети?", — прокоментував він.

Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

Facebook Тетяни Доцяк

Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

Facebook Тетяни Доцяк

Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

Facebook Тетяни Доцяк

Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

Facebook Тетяни Доцяк

Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

Facebook Тетяни Доцяк

Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

Facebook Тетяни Доцяк

Доцяк же, отримавши підтримку з боку інших користувачів, відзначила важливу деталь. "Справа навіть не в тому, що це дійсно реальна людина, а в тому, що його пост про "офігілих потерпілих, які несуть х*рню" має один лайк. І цей лайк адвоката Зайцевої", — розповіла журналістка.

Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

Facebook Тетяни Доцяк

Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

Facebook Тетяни Доцяк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Доцяк звернула увагу на разючі зміни у зовнішності Зайцевої.

Читайте всі новини по темі "ДТП у Харкові на Сумській" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
УкраїнаХарків
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Комментарии на сайте не модерированы
Ски Андрей
Ски Андрей
мразь как раз сама зайцева!
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