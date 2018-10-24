"Мерзота! Зовсім ох*їли?!" Захисники Зайцевої влаштували терор журналістці

Захисники Олени Зайцевої, обвинуваченої у страшному ДТП на Сумській у Харкові, влаштували цькування журналістці ICTV Тетяні Доцяк.

Підтверджувальні знімки вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Головним активістом виявився Олександр Молчанов, який, за словами Доцяк, не раз був помічений у залі суду.

Ошалілий користувач бурхливо відреагував образами і звинуваченнями у продажності у бік журналістки у відповідь на інформацію про сумнівні проблеми зі здоров'ям Зайцевої, яку та розмістила в соціальній мережі.

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"Ви що, тв*рюки, ох*їли чи що?", "Маячня повна! Вибачте, але ви, потерпілі, зовсім уже офігіли!", "Ти — ганьба журналістики! Скільки тобі платять за брехливі сюжети?", — прокоментував він.

Facebook Тетяни Доцяк

Facebook Тетяни Доцяк

Facebook Тетяни Доцяк

Facebook Тетяни Доцяк

Facebook Тетяни Доцяк

Facebook Тетяни Доцяк

Доцяк же, отримавши підтримку з боку інших користувачів, відзначила важливу деталь. "Справа навіть не в тому, що це дійсно реальна людина, а в тому, що його пост про "офігілих потерпілих, які несуть х*рню" має один лайк. І цей лайк адвоката Зайцевої", — розповіла журналістка.

Facebook Тетяни Доцяк

Facebook Тетяни Доцяк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Доцяк звернула увагу на разючі зміни у зовнішності Зайцевої.