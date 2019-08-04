"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

У мережі показали, як російські силовики з жартами і піснями їхали на жорсткий розгін протестних акцій у Москві.

Відповідним відео на своїй сторінці в Facebook поділився російський блогер і фінансист Слава Рабінович (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На ролику хлопці в камуфляжі та чорних балаклавах їдуть в автобусі під хіт "Тает лед" української групи "Гриби". Вони сміються й намагаються повторити фрагмент кліпу до цієї пісні, пританцьовуючи і хитаючи головами.

Скрін відео

"Бандити їдуть в Москву бити і затримувати мирних беззбройних громадян. Путінські бандити", – написав у пості Рабінович.

"Боягузи, що заховали морди, їдуть бити тих, хто слабший і не озброєний", "Горіти їм у пеклі!" "Чорти", "Те, що відбувається в Москві, – це насильницьке утримання людей, виконане бандою за попередньою змовою", "Пригоди їхтамнєтов на батьківщині", "Їдуть бити людей. Їм весело", "Мерзота", – пишуть у коментарях.

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Бандити їдуть в Москву бити і затримувати мирних беззбройних громадян. Путінські бандити. pic.twitter.com/5TsHKnuCrL - Slava Rabinovich (@RabinovichSlava) August 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.

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