"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

У мережі показали, як російські силовики з жартами і піснями їхали на жорсткий розгін протестних акцій у Москві.
Відповідним відео на своїй сторінці в Facebook поділився російський блогер і фінансист Слава Рабінович (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
На ролику хлопці в камуфляжі та чорних балаклавах їдуть в автобусі під хіт "Тает лед" української групи "Гриби". Вони сміються й намагаються повторити фрагмент кліпу до цієї пісні, пританцьовуючи і хитаючи головами.
Скрін відео
"Бандити їдуть в Москву бити і затримувати мирних беззбройних громадян. Путінські бандити", – написав у пості Рабінович.
"Боягузи, що заховали морди, їдуть бити тих, хто слабший і не озброєний", "Горіти їм у пеклі!" "Чорти", "Те, що відбувається в Москві, – це насильницьке утримання людей, виконане бандою за попередньою змовою", "Пригоди їхтамнєтов на батьківщині", "Їдуть бити людей. Їм весело", "Мерзота", – пишуть у коментарях.
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Бандити їдуть в Москву бити і затримувати мирних беззбройних громадян. Путінські бандити. pic.twitter.com/5TsHKnuCrL- Slava Rabinovich (@RabinovichSlava) August 3, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.
У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.
МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.
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