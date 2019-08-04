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"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

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У мережі показали, як російські силовики з жартами і піснями їхали на жорсткий розгін протестних акцій у Москві.

Відповідним відео на своїй сторінці в Facebook поділився російський блогер і фінансист Слава Рабінович (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На ролику хлопці в камуфляжі та чорних балаклавах їдуть в автобусі під хіт "Тает лед" української групи "Гриби". Вони сміються й намагаються повторити фрагмент кліпу до цієї пісні, пританцьовуючи і хитаючи головами.

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"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скрін відео

"Бандити їдуть в Москву бити і затримувати мирних беззбройних громадян. Путінські бандити", – написав у пості Рабінович.

"Боягузи, що заховали морди, їдуть бити тих, хто слабший і не озброєний", "Горіти їм у пеклі!" "Чорти", "Те, що відбувається в Москві, – це насильницьке утримання людей, виконане бандою за попередньою змовою", "Пригоди їхтамнєтов на батьківщині", "Їдуть бити людей. Їм весело", "Мерзота", – пишуть у коментарях.

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

"Мерзота, горіти їм у пеклі!" "Весела" поїздка силовиків на розгін протестів у Москві розлютила мережу

Скріншот

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Особа
Слава Рабінович
Місце
Росія Москва
Теги
видео соцмережі протест мітинг Новини Росії
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