Меру Дніпра Філатову дали особисту охорону: що сталося

Міністерство внутрішніх справ України надало особисту охорону меру Дніпра Борису Філатову на його прохання.

Це підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають "Українські новини". "Так, надали [охорону Філатову]", - сказав міністр.

При цьому Аваков не розповів, скільки людей повинні охороняти мера Дніпра.

Борис Філатов

Відзначимо, Філатов звернувся з проханням про охорону через підозри в стеженні та можливому замаху. Зокрема, він повідомив, що біля його будинку "півдня стояли два автомобілі та ходили незрозумілі люди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філатов відмовив партії УКРОП у ''революції'' в Дніпрі. Він сказав, що виводити людей на вулиці у себе в місті не дасть, "тим більше через таку смішну причину".