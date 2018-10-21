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/Розслідування

Меру Дніпра Філатову дали особисту охорону: що сталося

6.6тЧитати матеріал російською

Міністерство внутрішніх справ України надало особисту охорону меру Дніпра Борису Філатову на його прохання.

Це підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передають "Українські новини". "Так, надали [охорону Філатову]", - сказав міністр.

При цьому Аваков не розповів, скільки людей повинні охороняти мера Дніпра.

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Борис Філатов

Борис Філатов

Відзначимо, Філатов звернувся з проханням про охорону через підозри в стеженні та можливому замаху. Зокрема, він повідомив, що біля його будинку "півдня стояли два автомобілі та ходили незрозумілі люди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філатов відмовив партії УКРОП у ''революції'' в Дніпрі. Він сказав, що виводити людей на вулиці у себе в місті не дасть, "тим більше через таку смішну причину".

Особи
Борис ФілатовАрсен Аваков
Місце
УкраїнаДніпро
Об'єкт
Міністерство внутрішніх справ України
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Пришла пора вешать эту тварь Филатова
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Филатов был хpупкий,сpеднего телосложения до 2014...Откоpмился на pусофобии.Если надумали убить,какя нах охpана?Pусским оно нах не надо влазить в эти паучьи банки.Пpедставляю,что будет,когда сменится власть.Их же бл все ненавидят,баpыг львовских...Мочилово будет еще то.Авакова достанут везде.Уж у очено многих поотжимали кpовно нажитое..
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Чебан Борис
Чебан Борис
ЦИТАТА: «Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их будем потом» - Борис Филатов.
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