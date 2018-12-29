Меркель подзвонила Путіну через українських моряків: у Кремлі огризнувся

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити українських моряків, захоплених у полон прикордонниками РФ у Чорному морі.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що позиція німецької сторони була взята до відома, передає "Інтерфакс".

"Наразі моряки перебувають під слідством. Все, що з ними відбувається, відбувається згідно з російським законодавством. Дійсно, ця тема піднімалася пані Меркель в ході вчорашньої телефонної розмови. Путін дав свої роз'яснення", — сказав він.

Ангела Меркель і Володимир Путін "Телеканал 24"

На питання, чи роблять подібні заклики якийсь вплив на позицію Москви, прес-секретар президента РФ відповів: "Безумовно, ми беремо до відома подібні заяви, але вони не можуть бути підставою для зміни російського законодавства або для того, щоб хтось відступав від російського законодавства".

До розмови канцлера з Путіним президент Франції Емманюель Макрон і Меркель виступили зі спільною заявою до Росії з вимогою звільнити українських моряків.

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