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Меркель подзвонила Путіну через українських моряків: у Кремлі огризнувся

7.5тЧитати матеріал російською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити українських моряків, захоплених у полон прикордонниками РФ у Чорному морі.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що позиція німецької сторони була взята до відома, передає "Інтерфакс".

"Наразі моряки перебувають під слідством. Все, що з ними відбувається, відбувається згідно з російським законодавством. Дійсно, ця тема піднімалася пані Меркель в ході вчорашньої телефонної розмови. Путін дав свої роз'яснення", — сказав він.

Ангела Меркель і Володимир Путін

Ангела Меркель і Володимир Путін

"Телеканал 24"

На питання, чи роблять подібні заклики якийсь вплив на позицію Москви, прес-секретар президента РФ відповів: "Безумовно, ми беремо до відома подібні заяви, але вони не можуть бути підставою для зміни російського законодавства або для того, щоб хтось відступав від російського законодавства".

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До розмови канцлера з Путіним президент Франції Емманюель Макрон і Меркель виступили зі спільною заявою до Росії з вимогою звільнити українських моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Загострення в Азовському морі
Особи
Ангела МеркельВолодимир ПутінДмитро Пєсков
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Россия будет иметь в виду просьбы потомков немецко -фашистских захватчиков
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Какие громкие слова..ах как кружится голова..(Меркель предьявила ультиматум России)вы блядь хоть за базаром следите шароварные?Зачем такую хуйню вообще бодяжить?Какие на хуй ультиматумы?? Чо вы гоните??Пожелание освобождения расходного материалы Порошенки это ультиматум?Вы бы тупорезы зашли бы в гугл чтоли,узнайте,что называется ультиматумом.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Обоз,ну что ты свои пропагандистские кшлише все тискаешь? "...украинских моряков, захваченных в плен....".Их не пленили,ибо Россия с Украиной не могу находятся в состоянии войны.Всему мировому сообществу это прекрасно известно.Отсюда не может быть речи,чтоб кто то (разумеется кроме украинских деятелей) требовал освободить "захваченных в плен".Могут только попросить отпустить Задержанных......и то вежливо.
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