Меркель подзвонила Путіну через українських моряків: у Кремлі огризнувся

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити українських моряків, захоплених у полон прикордонниками РФ у Чорному морі.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що позиція німецької сторони була взята до відома, передає "Інтерфакс".
"Наразі моряки перебувають під слідством. Все, що з ними відбувається, відбувається згідно з російським законодавством. Дійсно, ця тема піднімалася пані Меркель в ході вчорашньої телефонної розмови. Путін дав свої роз'яснення", — сказав він.
Ангела Меркель і Володимир Путін
"Телеканал 24"
На питання, чи роблять подібні заклики якийсь вплив на позицію Москви, прес-секретар президента РФ відповів: "Безумовно, ми беремо до відома подібні заяви, але вони не можуть бути підставою для зміни російського законодавства або для того, щоб хтось відступав від російського законодавства".
До розмови канцлера з Путіним президент Франції Емманюель Макрон і Меркель виступили зі спільною заявою до Росії з вимогою звільнити українських моряків.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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