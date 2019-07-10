"Мер-беззаконник хвалиться "кришею" у ГПУ": подробиці скандалу у Запорізькій області

Діяльність міського голови Мелітополя Сергія Мінька протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету та інтересам міста, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися в поліцію, прокуратуру, ДБР і НАБУ.

Детальніше про скандал – у публікації OBOZREVATEL.

З кінця червня до редакції почали надходити звернення з інформацією "про свавільний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей".

Люди пишуть, що вирішили озвучити проблеми після виборів президента України – з надією на зміни. Будь-які спроби опору нібито душилися в зародку, багато людей просто боялися за своє життя і близьких.

Один із "фігурантів" звернень – "вічний" мер Мелітополя Сергій Мінько.

Сергій Мінько

Джерела стверджують, що міський голова весь цей час прикривався серйозними зв'язками у Генеральній прокуратурі.

"Своєму оточенню він казав, щоб навіть не переймалися, оскільки йому все одно нічого не буде. Мовляв, надійна "криша" у ГПУ. Протягом останніх років у мера-беззаконника конкретно зріс апетит – почався справжній "дерибан" комунальної власності та "освоєння" схем", – розповів співрозмовник OBOZREVATEL.

Він також розповів про "свіжу" ситуацію із дворазовим підвищенням тарифів у Мелітополі, яке викликало гнів містян, і що за цим стоїть.

"Протягом всього часу перебування Мінька у керівництві міста теплопостачальні об'єкти, що забезпечують бюджетних споживачів, без конкурсу передавалися депутатською орендною комісією приватним фірмам заступника міського голови Івана Федорова. Після передачі цих об'єктів міське теплове господарство зазнає великих збитків через втрату навантаження. Навмисне довівши ТОВ "МТМ" до банкрутства, керівництво міста ухвалило рішення створити нове підприємство ТОВ "Тепло-Мелітополь". Рішенням виконкому Мелітопольської міськради, яке було підписане особисто Міньком, підвищили тарифи у м. Мелітополь на теплову енергію вдвічі", – розповіло джерело.

Дві платіжки – різниця в два рази news.mspravka.info

Але це, як виявилося, квіточки.

Депутати Мелітопольської міськради підписалися під заявою про вчинення кримінального правопорушення Сергієм Міньком і його оточенням.

У травні-червні 2019 року його відправили до ГУНП Запорізької області і прокуратури, Держбюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро.

У заяві йдеться про неправомірні і злочинні дії міського голови Мелітополя Сергія Мінька заради заволодіння бюджетними коштами у період з 2015 по 2019 рік, що завдало бюджету колосальних збитків.

До заяви депутати доклали численні судові рішення, більшість яких міський голова просто не виконує.

У тексті документа депутати перерахували масу фактів. Тут незаконні звільнення і призначення; невиконання рішень судів; дерибан комунальної власності; ухвалення рішень, що порушують Конституцію України і суперечать інтересам жителів Мелітополя та багато іншого.

Наведемо лише кілька прикладів зi скандальної заяви.

У 2017 році у власність комерційній структурі було продано 25 будинків комунальної власності, розташованої у курортній зоні Кирилівки на березі Азовського моря, всього за 40 000 грн. Аналогічні дерев'яні будиночки коштують у середньому 52 тис. грн., при цьому загальна вартість проданого комунального майна могла скласти 1 млн. 300 тис. грн, а не 40 тисяч.

Депутати стверджують, що у квітні і травні того самого року Мінько незаконно підписав бюджетні програми загальною вартістю майже 14 мільйонів гривень і незаконно перерозподілив бюджет на 22 мільйони.

Також із метою повного контролю над членами виконавчого комітету, йдеться у заяві, Мінько підписав і затвердив весь склад виконкому.

Деяким вищеописаним подіям було дано правову оцінку – дії Мелітопольського міського голови визнані протиправними. Також судом було скасовано десятки рішень, ухвалених на сесіях Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання.

Інші факти ми озвучимо у подальших публікаціях.

Поки ж зазначимо, що OBOZREVATEL надіслав інформаційні запити, зокрема до міськради Мелітополя. Одна з відповідей містила, м'яко кажучи, неповну інформацію, а вранці 10 липня ми отримали ще одного листа. У ньому виконком повідомив, що продовжує термін розгляду запиту.

Відповідь підписана заступником міського голови Іваном Федоровим, якого також підозрюють у "дерибані" з Міньком. Виконавцем вказана Олена Ялсукова.

Заступник міського голови Мелітополя Іван Федоров найближчим часом збирається очолити Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Олена Ялсукова – директор і співзасновник ТОВ "Тепло-Мелітополь", на яку міський голова у червні вирішив "звалити" вину за підвищення тарифів.

(Далі буде...)

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