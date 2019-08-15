"Мені смішно": Фанат "ДНР" Прилєпін похвалився вбивствами українців

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював e рядах терористів "ДНР", похвалився великою кількістю убитих українців.

В інтерв'ю "Редакції" він заявив, що не шкодує про те, що брав участь у війні проти України, висловивши впевненість, що залишиться безкарним за допомогу окупантам.

"Все, що ми робили, це повне свавілля. Що ми витворяли... Мене смішать наїзди на мене, що я фейковий польовий командир. Але жоден командир не мав стільки результатів, скільки я. Всі ці документи одного разу спливуть. Всі прочитають і дізнаються, де загинуло найбільше людей. І там стояв мій батальйон", – заявив Прилєпін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін поскаржився на те, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян.

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