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"Мені смішно": Фанат "ДНР" Прилєпін похвалився вбивствами українців

2.1т Читати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював e рядах терористів "ДНР", похвалився великою кількістю убитих українців.

В інтерв'ю "Редакції" він заявив, що не шкодує про те, що брав участь у війні проти України, висловивши впевненість, що залишиться безкарним за допомогу окупантам.

"Все, що ми робили, це повне свавілля. Що ми витворяли... Мене смішать наїзди на мене, що я фейковий польовий командир. Але жоден командир не мав стільки результатів, скільки я. Всі ці документи одного разу спливуть. Всі прочитають і дізнаються, де загинуло найбільше людей. І там стояв мій батальйон", – заявив Прилєпін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін поскаржився на те, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
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К. Алла
К. Алла
И дело даже не в том, считает ли он себя правым или нет. Но радоваться, что ты кого-то убил - неправильно!!! Мой дедушка воевал в Великую Отечественную, но он никогда не говорил с радостью: "хорошо, что я много немчуры завалил". А уж он точно много завалил, он был летчиком, и в том числе бомбил военные объекты... Напротив, дед никогда не любил про войну говорить, даже спустя много лет. Если человек с улыбочками рассказывает о войне где он был "вчера" - с ним что-то сильно НЕ ТАК.
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К. Алла
К. Алла
Жесть... Я была лучшего мнения о Прилепине.
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Махов Макс
Махов Макс
Ничего! Все кацабы будут уничтожены. Есть списки адресов и фамилий, даже адреса родителей кизяков расеи. За всеми кто был на дамбасе прийдут. А десантнику Казлову, принесут его ногу и засунут взад! Бгггггаааа
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