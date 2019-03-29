"Мені наср*ти!" Охлобистін пояснив відео на підтримку Зеленського

У мережу потрапив аудіозапис розмови з російським актором Іваном Охлобистіним, який разом зі своїм колегою Михайлом Пореченковим зняв провокаційний ролик на підтримку кандидада в президенти України Володимира Зеленського.

Голос, схожий на Охлобистіна, заявив, що замовник відео – з України. Відповідну розмову оприлюднила "Страна". (Щоб послухати, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що росіянин нібито отримав доручення від якогось посередника на ім'я Захар. У зв'язку з бурхливою реакцією соцмереж Охлобистін зажадав переглянути гонорар.

Скріншот з відео

Після того, як український співрозмовник запропонував акторові задіяти колег і зняти ще щось до парламентських виборів в Україні, Охлобистін зрозумів, що має справу з розіграшем і поклав слухавку.

Скріншот з відео

(Нібито) Іван Охлобистін: Алло.

Пранкери: Алло, Іване, доброго дня. Вам зручно зараз говорити?

Іван Охлобистін: З якого питання?

Пранкери: Мене звати Сергій, я з приводу ваших роликів із Миколою. Я з української сторони. Вас Захар попереджав?

Іван Охлобистін: Ні. А в чому суть?

Пранкери: По-перше, дзвоню подякувати. Дізнатися чи розрахувалися з вами, чи задоволені ви... І все таке там.

Іван Охлобистін: Так. Все добре. Ваші там заспокоїлися? Бо переживали сильно... Хлопці, ви зрозумійте, мені абсолютно н*срати. Мене мої попросили, я зробив.

Пранкери: Так-так дуже дякую, але ви ж розумієте, що мета у нас у всіх одна. Ми б хотіли там якщо 31-го все ок, то перед другим туром якусь подібну штуку зробити, записати.

Іван Охлобистін: Дивіться. По-перше, я ж не один там знімався, так?

По-друге, мені після цих роликів всяку х*йню почали писати. Так що по цифрі потрібно буде переглянути, напевно. І мені у моїх ще потрібно буде дізнатися, потрібно нам це взагалі чи ні?

Пранкери: Ну, там зі вашими начебто вже залагодили. Повинні підтвердити. І далі ви ж розумієте, що у нас і парламентські будуть.

Іван Охлобистін: І шо?

Пранкери: Ну, там поле ширше. Там можна когось ще задіяти...

Іван Охлобистін: Ви зараз, б**ть, серйозно?.. Я зрозумів, б**ть. (Поклав трубку).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Охлобистін вибухнув гнівною заявою про Томос ПЦУ.

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