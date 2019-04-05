"Мені фіолетово": Цимбалюк жорстко поставив на місце Захарову через відомого терориста

Український журналіст Роман Цимбалюк розлютив офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову сміливими словами про відомого терориста Олексія Сєдікова. Окупант відбуває покарання в Україні за військове вторгнення на Донбас.

Сутичка між журналістом і одіозним дипломатом країни-агресора сталася під час брифінгу. Фрагмент їхньої суперечки оприлюднили на Telegram-каналі пропагандистського ЗМІ RT (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені байдужа доля вашого громадянина. Ви ж представник МЗС Росії — ви, напевно, і повинні переживати за громадян Росії. Мені доля цієї людини фіолетова", — звернувся Цимбалюк до Захарової.

Вона відреагувала на звернення українця бурхливими обуреннями, цинічно промовчавши про те, що на совісті Сєдікова вбивства українців.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Я вперше у житті чую слова журналіста, що йому фіолетова доля людини, яка затримана і яка використовує ЗМІ для того, що б сказати про те, в яких умовах вона утримується. Це вперше в моєму житті. Але завжди щось буває вперше", — їдко відрізала Захарова.

Зі свого боку RT також не втрималася від гнівного коментаря на адресу Цимбалюка і спроби виставити засудженого терориста "героєм".

"Український журналіст Роман Цимбалюк під час питання для Марії Захарової сказав, що йому "фіолетова доля вашої людини". А плювати Цимбалюку на російського військового Олексія Сєдікова, якого посадили на 11 років до в'язниці в Україні. В Олексія п'ять кульових поранень в ногу, перебитий гомілковостопний суглоб і повністю розкришене стегно. Українська журналістика виходить на новий рівень", — обурено написали рупори Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Цимбалюк жорстко розкритикував Сєдікова за інтерв'ю, в якому він виправдовує вторгнення на Донбас і вбивство громадян чужої країни. Журналіст назвав терориста "х*йовим російським захисником".

в інтерв'ю російській "Новой газете" Сєдіков визнав, що військових його країни відправляють для участі у війні на Донбасі цілком офіційно під виглядом відрядження. Кожен окупант, за його словами, дає на це свою згоду.

Крім того, він виправдав ігнорування президентом своєї країни Володимиром Путіним питання обміну полоненими. Більше того, Сєдіков не побачив нічого поганого в тому, що кремлівська пропаганда провокує участь росіян у війні на сході України.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!