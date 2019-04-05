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"Мені фіолетово": Цимбалюк жорстко поставив на місце Захарову через відомого терориста

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Український журналіст Роман Цимбалюк розлютив офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову сміливими словами про відомого терориста Олексія Сєдікова. Окупант відбуває покарання в Україні за військове вторгнення на Донбас.

Сутичка між журналістом і одіозним дипломатом країни-агресора сталася під час брифінгу. Фрагмент їхньої суперечки оприлюднили на Telegram-каналі пропагандистського ЗМІ RT (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені байдужа доля вашого громадянина. Ви ж представник МЗС Росії — ви, напевно, і повинні переживати за громадян Росії. Мені доля цієї людини фіолетова", — звернувся Цимбалюк до Захарової.

Вона відреагувала на звернення українця бурхливими обуреннями, цинічно промовчавши про те, що на совісті Сєдікова вбивства українців.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Я вперше у житті чую слова журналіста, що йому фіолетова доля людини, яка затримана і яка використовує ЗМІ для того, що б сказати про те, в яких умовах вона утримується. Це вперше в моєму житті. Але завжди щось буває вперше", — їдко відрізала Захарова.

Зі свого боку RT також не втрималася від гнівного коментаря на адресу Цимбалюка і спроби виставити засудженого терориста "героєм".

"Український журналіст Роман Цимбалюк під час питання для Марії Захарової сказав, що йому "фіолетова доля вашої людини". А плювати Цимбалюку на російського військового Олексія Сєдікова, якого посадили на 11 років до в'язниці в Україні. В Олексія п'ять кульових поранень в ногу, перебитий гомілковостопний суглоб і повністю розкришене стегно. Українська журналістика виходить на новий рівень", — обурено написали рупори Кремля.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Роман ЦимбалюкМарія Захарова
Місце
Росія
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Ушан только очко свое не мытое приструнить может.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И с какого перепуга он террорист? Нет уж, он военнопленный, и вы обязаны заботиться о нем!
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вованов вован
вованов вован
Захарова отлично поставила на место Ромика, который сам давно уже перевел себя из разряда журналистов в чистые проплачиваемые пропагандисты. Фиолетовый.
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