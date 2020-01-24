"Мене спалили, а подругу вбили": українка розповіла, як вижила під обстрілом у Маріуполі

Після п'яти років з моменту обстрілу російськими військами Маріуполя, містяни все ще пам'ятають жах війни, який прийшов в їх будинки.

Олена і Микола Міцики розповіли "Громадському", як вони живуть після тих трагічних днів. 24 січня 2014 року шість снарядів впали близько їх будинку, тому їм довелося відновлювати його майже з нуля. Сім'я оцінила збитки в півтора мільйона гривень, але їм виплатили 500 тисяч.

"Будинок прекрасний був. Хороший дах, новий паркан, кована хвіртка. Хіба зараз скажеш, що колись тут все це було. Ми жили в будинку три роки до війни. Тепер я тут не можу залишатися", – розповіла українка.

Міцик поділилася, що після обстрілу жодного разу не ночувала вдома. А після атаки весь час знаходиться в стані стресу, тому вона навіть зверталася за психологічною допомогою.

"Після обстрілу так і немає нюху, впав зір. Я і раніше погано засинала, тепер безсоння. Я не можу вам передати цей стан ... Тут постійний біль (показує на груди – Ред.). П'ять років минуло, а час нічого не полікував", – поскаржилася вона.

Обстріл Маріуполя в 2014 році Скріншот

Також жінка розповів, що під обстрілами загинула її близька подруга.

"Це моя колега, пропрацювали разом 30 років. Моя улюблена подружка. Ми домовлялися той день зустрітися з нею. Вона йшла укол робити, переходила через дорогу, почався обстріл. Вона впала на дорогу і кричала: "Допоможіть!". Жінка яка з дому вибігла і питає: "Що у тебе?". Вона говорить: "ноги". і дивиться вниз і каже: "а ніг немає". Моїй подрузі відірвало обидві ноги і пальці на руках ... Мене спалили, а її вбили. Так ми з ній зустрілися", – згадувала Міцик.

Зруйнований будинок в Маріуполі Скріншот

Зруйнований будинок після обстрілу Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня 2015 року війська РФ завдали удару з "Градів" по житловому мікрорайону Східний, убивши кілька десятків мирних українців.

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