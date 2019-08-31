"Мене би судили за держзраду": Москаль зробив гучне зізнання про переговори з "ЛНР"

Ексглава Луганської ОДА Геннадій Москаль зізнався, що в 2014-2015 рр вів переговори з тодішнім т.зв. "прем'єр-міністром" терористичної "ЛНР" про постачання газу.

"Якби тоді дізналися – мене би судили як за державну зраду. Але потрібно було рятувати людей. Не дати їм замерзнути, коли температура доходила до 28-30 градусів нижче нуля...", – заявив Москаль в ефірі ObozTV.

За словами Москаля, ворожі снаряди пошкодили газовий трубопровід і без газу залишилося 20-30 селищ.

"Я що, як глава військово-цивільної адміністрації, мав ось так (скласти руки на грудях. – Ред.) і казати: "Так я з москалями не буду жодної розмови вести"? Значить, хай люди мерзнуть? Тим більше, що через обстріли вже дахів не було і тому подібне. Явно треба було домовитися", – розповів він.

Політик додав, що зараз він вже може не приховувати факт переговорів.

"Я відкриваю таємницю, тому що тієї людини, з якою ми домовлялися, вже немає. Його Плотницький через свою тупість та дурість звинуватив у якійсь там підготовці державного перевороту і в слідчому ізоляторі його розстріляли. А пресі сказали, що він повісився... Це був прем'єр-міністр т.зв. "ЛНР", який не втручався ні в які військові дії, він займався економікою, фінансами, водою, теплом, газом...", – пояснив Москаль.

Прізвище він назвати відмовився. Але вірогідно, мова йде про Геннадія Ципкалова – другого "прем'єр-міністра" псевдореспубліки, якого восени 2016 року затримали нібито за спробу держперевороту, а в серпні 2017 го повідомили про його смерть в СІЗО.

"Я його просто знав, оскільки в 2005-2007 році працював головою Луганської ОДА. І я йому зателефонував і сказав: "Послухай, тут військові газом не гріються, електрику не вживають. Вони в бліндажах, їм потрібно дерево, дрова і т.д. Що ми воюємо з абсолютно мирними людьми?", – сказав Москаль.

Геннадій Москаль в Луганській області, лютий 2015 року moskal.in.ua

OBOZREVATEL нагадує, що Геннадій Москаль чотири рази очолював обласні державні адміністрації в Україні. З червня 2001 року по вересень 2002 року він був головою Закарпатської ОДА.

З 18 листопада 2005 року по 27 квітня 2006 року обіймав посаду губернатора Луганської області. Знову Москаль очолив Луганську ОДА 18 вересня 2014 року; з 5 березня 2015 го по 15 липня 2015 року він був керівником створеної на її базі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Потім з 15 липня 2015 го по 11 червня 2019 року Москаль був головою Закарпатської ОДА.

З липня 2019 року головою Луганської обласної державної адміністрації призначено Віталія Комарницький.

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