Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Мене би судили за держзраду": Москаль зробив гучне зізнання про переговори з "ЛНР"

1.6т Читати матеріал російською

Ексглава Луганської ОДА Геннадій Москаль зізнався, що в 2014-2015 рр вів переговори з тодішнім т.зв. "прем'єр-міністром" терористичної "ЛНР" про постачання газу.

"Якби тоді дізналися – мене би судили як за державну зраду. Але потрібно було рятувати людей. Не дати їм замерзнути, коли температура доходила до 28-30 градусів нижче нуля...", – заявив Москаль в ефірі ObozTV.

Новини
Син поїхав у Росію: новий глава Луганської ОДА зробив скандальне зізнання

За словами Москаля, ворожі снаряди пошкодили газовий трубопровід і без газу залишилося 20-30 селищ.

"Я що, як глава військово-цивільної адміністрації, мав ось так (скласти руки на грудях. – Ред.) і казати: "Так я з москалями не буду жодної розмови вести"? Значить, хай люди мерзнуть? Тим більше, що через обстріли вже дахів не було і тому подібне. Явно треба було домовитися", – розповів він.

Новини
"Свої своїх пресували!" Журналіст розкрив ганебний факт про терористів "ЛНР"

Політик додав, що зараз він вже може не приховувати факт переговорів.

"Я відкриваю таємницю, тому що тієї людини, з якою ми домовлялися, вже немає. Його Плотницький через свою тупість та дурість звинуватив у якійсь там підготовці державного перевороту і в слідчому ізоляторі його розстріляли. А пресі сказали, що він повісився... Це був прем'єр-міністр т.зв. "ЛНР", який не втручався ні в які військові дії, він займався економікою, фінансами, водою, теплом, газом...", – пояснив Москаль.

Прізвище він назвати відмовився. Але вірогідно, мова йде про Геннадія Ципкалова – другого "прем'єр-міністра" псевдореспубліки, якого восени 2016 року затримали нібито за спробу держперевороту, а в серпні 2017 го повідомили про його смерть в СІЗО.

"Я його просто знав, оскільки в 2005-2007 році працював головою Луганської ОДА. І я йому зателефонував і сказав: "Послухай, тут військові газом не гріються, електрику не вживають. Вони в бліндажах, їм потрібно дерево, дрова і т.д. Що ми воюємо з абсолютно мирними людьми?", – сказав Москаль.

Геннадій Москаль в Луганській області, лютий 2015 року

Геннадій Москаль в Луганській області, лютий 2015 року

moskal.in.ua

OBOZREVATEL нагадує, що Геннадій Москаль чотири рази очолював обласні державні адміністрації в Україні. З червня 2001 року по вересень 2002 року він був головою Закарпатської ОДА.

З 18 листопада 2005 року по 27 квітня 2006 року обіймав посаду губернатора Луганської області. Знову Москаль очолив Луганську ОДА 18 вересня 2014 року; з 5 березня 2015 го по 15 липня 2015 року він був керівником створеної на її базі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Потім з 15 липня 2015 го по 11 червня 2019 року Москаль був головою Закарпатської ОДА.

З липня 2019 року головою Луганської обласної державної адміністрації призначено Віталія Комарницький.

Підсумки дня на ObozTV дивіться щодня по буднях о 17:30.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Блокада Донбасса" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Блокада Донбасса Війна на Донбасі Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини Луганська і Луганської області
Особа
Геннадій Москаль
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Лугаська область Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...