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Мегазатор на 20 км: на Житомирщині сталася масштабна смертельна ДТП

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На трасі Київ-Чоп у Житомирській області 12 липня легковий автомобіль в'їхав у вантажівку. У результаті пасажир першого авто загинув на місці події, водій госпіталізований.

Після ДТП на дорозі утворився величезний 20-кілометровий затор. Як пише Житомир.info, аварія трапилася перед Коростишівською об'їзною в напрямку обласного центру (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За словами очевидців, легковий автомобіль сильно пошкоджений, на місці працюють поліцейські.

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Місце аварії

Місце аварії

Скрін відео

Карта заторів

Карта заторів

Житомир.info

У прес-службі ГУНП у Житомирській області журналістам розповіли, що ДТП сталася близько 16:15 біля села Новогородське.

Місце аварії

Місце аварії

Житомир.info

"Попередньо, водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і в'їхав у вантажівку, що стояла припаркована на узбіччі", – розповіла прес-секретар обласного ГУ Нацполіції Алла Ващенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харківській області легковий автомобіль, у якому знаходилася сім'я з дітьми, влетів у відбійник. У результаті загинула одна з 9-річних дівчаток-двійнят.

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Тема
ДТП
Місце
Україна Житомир
Теги
фотографии видео Національна поліція України смерть
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Сало Уронили
Сало Уронили
а кабанчика хорошо загнали в Житомире
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