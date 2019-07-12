Мегазатор на 20 км: на Житомирщині сталася масштабна смертельна ДТП

На трасі Київ-Чоп у Житомирській області 12 липня легковий автомобіль в'їхав у вантажівку. У результаті пасажир першого авто загинув на місці події, водій госпіталізований.
Після ДТП на дорозі утворився величезний 20-кілометровий затор. Як пише Житомир.info, аварія трапилася перед Коростишівською об'їзною в напрямку обласного центру (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
За словами очевидців, легковий автомобіль сильно пошкоджений, на місці працюють поліцейські.
Місце аварії
Скрін відео
Карта заторів
Житомир.info
У прес-службі ГУНП у Житомирській області журналістам розповіли, що ДТП сталася близько 16:15 біля села Новогородське.
Місце аварії
Житомир.info
"Попередньо, водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням і в'їхав у вантажівку, що стояла припаркована на узбіччі", – розповіла прес-секретар обласного ГУ Нацполіції Алла Ващенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харківській області легковий автомобіль, у якому знаходилася сім'я з дітьми, влетів у відбійник. У результаті загинула одна з 9-річних дівчаток-двійнят.
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