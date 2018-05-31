Медведчук закликав Україну до прямих переговорів з терористами "Л/ДНР"

Лідер організації "Український вибір", представник України на переговорах в Мінську Віктор Медведчук закликав владу до прямих переговорів з ватажками терористів "ЛНР" і "ДНР".

"Я переконаний: переговори повинні вестися не "по Україні", а в інтересах України. І не тими, хто свідомо шкодить цьому процесу. Якщо ми хочемо відновити мир на Донбасі, припинити військові дії, то недостатньо "нормандського формату", необхідно вести прямий діалог з керівниками Луганська і Донецька, сідати за стіл переговорів, шукати компроміси", - наводить слова Медведчука "112 Україна".

За його словами, "це єдиний спосіб повернути Донбас в Україну та Україну на Донбас".

"Це єдиний спосіб повернути мир в Україні, адже за припинення бойових дій на Донбасі, згідно з результатами соціологічних опитувань, виступають 67% українців. Це і є "партія миру" в Україні", - заявив політик.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Медведчук зробив скандальну заяву про війну на Донбасі, сказавши, що Росію не можна називати агресором.