Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук вказав у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує в структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Як передає "Радіо Свобода", про це повідомили журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

Так, його дружина, відома раніше в Україні телеведуча Оксана Марченко, є кінцевим бенефіціарним власником компанії Bolvik Ventures Ltd з Британських Віргінських островів.

Ця фірма через ланцюжок інших володіє 24,66% в ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1 ". Також повідомляється, що цю компанію контролює бізнесмен Ігор Суркіс, але "Схеми" не знайшли даних про причетність до неї Медведчука. Іншим співвласником "1+1" є олігарх Ігор Коломойський.

Медведчук задекларував частку в телеканалі "1+1"

Так само кіпрська фірма, задекларована кумом Путіна, фігурує в структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно").

Вона через ряд компаній контролює тут частку розміром 24,51%. Як і у випадку з "1+1", на офіційному сайті телеканалу "2+2" зазначено, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але знову немає даних про причетність до неї Медведчука.

У телефонній розмові сам Коломойський заявив, що для нього "новина" інформація про те, що у сім'ї Медведчука є частка в структурі "Студії 1+1".

"Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен в термін відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому повідомили? Чому про це дізнаємося з декларації?" – сказав він.

Ігор Коломойський УП, скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік. У ній, крім доходів в 61,6 млн грн, він зазначив безліч елітного одягу, аксесуарів, колекцію ікон та інше майно.

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