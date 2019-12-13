Підозрювані не знали одне одного, а фігурант грабував ''регіоналів'': скандальні деталі справи Шеремета

Число підозрюваних у гучному вбивстві журналіста Павла Шеремета стає все більшим. Вночі відбулися обшуки ще в одного ветерана АТО, а також поліція навідалася до квартири відомого артиста Антіна Мухарського.

Також знайомі підозрюваних кажуть, що деякі з них могли бути навіть не знайомі одне з одним на час вбивства. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Яна й Пума під час вбивства одна одну не знали?

Одна з підозрюваних, дружина Владислава Грищенка ("Буча") Інна, з позивним "Пума", до війни працювала в СІЗО й Бучанській колонії. Повернувшись із фронту вона влаштувалася в Pizza Veterano, також у Львові у неї є кафе "Патріот". У Києві в одному з парків останнім часом "Пума" тримала шашличну.

"Пума" (внизу фото), Яна Дугарь (вгорі фото), вересень 2019 Facebook Інни Грищенко

До речі, саме в цій шашличній цього літа "Пума" зустріла ще одну підозрювану в справі вбивства Павла Шеремета – Яну Дугарь, медсестру 25-ї бригади. Про це повідомила волонтерка і журналістка Юлія Кирієнко. За її словами, раніше жінки між собою знайомі не були.

"Яна та Інна Грищенко в 2016 році одна одну не знали. Вперше вони зустрілися, коли Яна в 2019-му приїхала до Києва, і ми її покликали їсти шашлик у кафе "Пуми". І Яна й гадки не мала, хто такий Шеремет. Вона в цей час рятувала життя наших пацанів".

Facebook Юлії Кирієнко

Перше знайомство Яни (справа внизу) з "Пумою"(справа вгорі) Facebook Юлії Кирієнко

Також нардепка від "Європейської Солідарності", ветеранка Яна Зінкевич надала довідку, яка підтверджує, що під час вбивства Шеремета Дугарь перебувала в АТО. Так, вбивство трапилося 20 липня.

У Нацполіціі стверджують, що за кілька днів до злочину Яна ходила в районі, де жив Шеремет, і фотографувала відеокамери. Однак, зважаючи на документ, з 3 червня до 26 вересня Яна була в АТО на території Луганської та Донецької областей.

Яна Дугарь Facebook Яни Дугарь

Адвокат Яни на засіданні суду повідомив, що в той час, коли нібито вона робила знімки відеокамер на вул. Івана Франка в Києві, його підзахисна була в Румунії та Італії, а також надав авіаквитки та паспорт із відмітками про виїзд із України.

За кілька днів до затримання в Яни вже тривали обшуки. Спершу прийшли в квартиру її померлого батька в Дніпропетровській області, яка давно вже продана чужим людям. Про це дівчині повідомила її подруга. Потім з'явилися до неї в військову частину і обшукали її кімнату в присутності командира. Але тоді жодних звинувачень їй не пред'являли.

Грабували дім "регіонала"

41-річний Владислав Грищенко з позивним "Буча", боєць ДУК "ПС", боєць 95-ї бригади, сапер, вже з вересня переуває в СІЗО за підозрою в замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області. Там він невдало підклав вибухівку під його машину. Вона не вибухнула, а відвалилася, і бізнесмен звернувся в поліцію.

"Пума" й "Буча" Україна

У минулому "Буча" був шість разів судимий: за крадіжку, шахрайство, вимагання, хуліганство, грабіж, побиття. Звільнився він наприкінці 2013 року, коли вже зібрався Майдан.

В інтернеті є відео, зняте ще в 2014 році, в Пісках. На ньому Владислав перебуває в заміському будинку, де все перевернуто догори дриґом. На відео кажуть, що це нібито будинок місцевого "регіонала". Відео виклав якийсь журналіст Микола Воробйов ще у 2014 році. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook журналістка Тетяна Заровная.

Історія така, що знайшовши це відео в мережі, власниця оселі вийшла на добробатівців. Повідомила їм, що ніяка вона не "регіоналка", а бізнесменка, сім'я якої заробила гроші на вирощуванні рослин. А безлад вони влаштували в дитячих кімнатах її дочок. Вона попросила їх дозволити їй приїхати і забрати речі. У відповідь жінка отримала СМС з пропозицією переказати на рахунок 20 тисяч доларів, тоді вона зможе приїхати.

Був у Першій сотні на Майдані

Пізно ввечері в четвер поліція прийшла з обшуками до ще одного ветерана, учасника Майдану Євгена Акастьолова ("Дев'ятка").

Євген Акастелов Facebook Євгена Акастьолова

Євген – підприємець. Ще до війни займався виробництвом екстремальних мотузкових парків, дитячих майданчиків. Йому належить компанія "Альпінпарк", яка торгує мотузковими парками, дитячими майданчиками. А також "Альпінтех", основний вид діяльності – виробництво дерев'яних будівельних конструкцій.

На Майдані він керував сотнею, яка стояла на вул. Інститутській, під пішохідним мостом. Він є одним із героїв документального фільму Перша сотня "Львівська брама", де розповідається про будні захисників Майдану. А потім показано, як ті ж майданівці віирушають на війну на Донбас.

До речі, під час президентських виборів Євген був довіреною особою кандидата в президенти, полковника ЗСУ, першого заступника командувача ССО Сергія Кривоноса по 223 округу.

Євген з дружиною Наталією Facebook Євгена Акастьолова

Також, у ніч на п'ятницю до квартири відомого артиста Антіна Мухарського завітала поліція. Сам Мухарський в ній не мешкає, там були його орендарі. Слідчі до 5:00 ранку проводили обшук. Буквально напередодні обшуку, ввечері, сам Мухарський на своїй сторінці пресконференцію Авакова назвав шоу, яке дискредитує волонтерів та ветеранів війни.

Біля будинку Шеремета крутився СБУшник

Ще цікавий факт, про який зараз рідко згадують. У ніч, коли під автомобіль Павла Шеремета підкладали вибухівку, поруч перебував співробітник СБУ Ігор Устименко. Про це повідомили журналісти "Слідства Інфо" і міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP у фільмі "Хто вбив Павла?"

СБУшник приїхав туди на сірій "Шкоді" і пробув там кілька годин. Нібито він спостерігав за зустріччю "азовців" із Шереметом. Щоправда, Устименко залишався на місці кілька годин вже після того, як зустріч завершилася.

Устименко (зліва) Громадське

Пізніше в СБУ повідомили, що Устименко був звільнений у запас ще в квітні 2014 року. Наскільки це правда та чи не звільнили співробітника заднім числом – невідомо. Сам Устименко не зміг пояснити журналістам, що він робив біля будинку тієї ночі.

Також СБУ вилучила сервер із відеозаписами в одному з магазинів на місці вбивства Шеремета, а коли повернула сервер власникам, то всі записи зникли. Глава МВС України Арсен Аваков назвав це технічною помилкою.

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