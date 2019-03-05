"Медова пастка": Бородай видав "сенсацію" про перехід терористки "ДНР" у ЗСУ

Екс-ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив, що командир танкового екіпажу терористів Світлана Дрюк перейшла на сторону ЗСУ завдяки так званій "медовій пастці".

За його словами, йдеться про операцію, вибудувану на любовному зв'язку з українським бійцем. Такими припущеннями бойовик поділився із пропагандистським російським виданням Федеральне агентство новин (ФАН).

"По-перше, тут мав місце явний шантаж родинними зв'язками і дітьми. У звичайних умовах, коли нормально, жінки можуть бути більш посидючими, виконавчими і педантичними, ніж чоловіки, і прекрасно тягнуть лямку. Але коли настає граничне психологічне, моральне напруження і з'являється реальна загроза, жіноча психіка часто ламається", — сказав Бородай, додавши, що саме тому поява жінок на війні небажана.

Світлана Дрюк "24 канал"

Він підкреслив, що жінку легше за щось "підчепити" і шантажувати цим. "Для більшості жінок особистісні сімейні проблеми завжди будуть домінувати над проблемами честі й обов'язку перед країною й товаришами. І вони легше й міцніше потрапляють у так звані "медові пастки", — вважає терорист.

На його думку, судячи з інтерв'ю, які роздає Світлана Дрюк українським ЗМІ, мала місце саме така "медова пастка".

"Пастка була розставлена під цю конкретну даму. І зараз вона думає не про те, що зрадила батьківщину, колег по службі й свій народ, а про те, як у неї все буде чудово з тією людиною, яка служить в структурах СБУ", — підсумував Бородай.

Олександр Бородай ФАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дрюк перейшла на сторону України і тепер співпрацює з українською контррозвідкою. Вона розкрила сценарій, який може застосувати Росія в разі масштабного наступу на Україну.

У "Народній міліції ДНР" опублікували офіційний коментар щодо переходу командира Світлани Дрюк на сторону України й нарвалися на глузування в мережі. Терористи запевнили, що жінку викрали і завербували, погрожуючи її дітям.

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Юрій Радковець вважає, що перед тим, як називати Дрюк легендарною, потрібно провести ретельну перевірку даних, аж до чуток про неї у лавах терористів.

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