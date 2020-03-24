Медиків лікарні в Києві "кинули" в боротьбі з коронавірусом: три костюми і одні окуляри на всіх

Поки Україна готує поліцейських, військових та Нацгвардію до забезпечення порядку в режимі надзвичайного стану через коронавірус і карантин у зв’язку з ним, медиків однієї зі столичних лікарень кидають на передову зовсім беззбройних.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Тетяна Даниленко. За її словами, нещодавно Київську міську лікарню №8 перепрофілювали для прийому хворих на COVID 19, однак медперсонал не забезпечили для цього навіть найнеобхіднішим.

"Уночі до них мали привезти пасажирів поїзда Рига – Київ, зокрема, із характерними симптомами. Лікарня відмовилася забирати людей. Причина – у медперсоналу немає засобів захисту. Від слова "взагалі", – пише вона.

Даниленко підкреслила, що цього тижня у медиків цієї лікарні нарешті з’явилися маски та респіратори. Однак навіть їх просять носити не менше доби, інакше надовго не вистачить.

"Благеньких захисних костюмів виділено три на зміну. І вони зовсім не нагадують те, в чому на виклики виїжджають лікарі приватних швидких. Медики на зарплаті 5 тис. гривень, які добираються з приміської зони попутками, купують задля захисту хірургічні костюми за власні гроші. Окуляри – одні. На всіх", – обурюючись, описує критичну ситуацію у столичній лікарні журналістка.

Медиків Київської лікарні №8 кинули напризволяще у боротьбі з коронавірусом Facebook/Тетяна Даниленко

Вона додала, що персонал зіштовхнувся із великим напливом пацієнтів із важкими пневмоніями. Відомо, що експрес-тести коронавірус не підтверджують, водночас ПЛР тести у цій медустанові не роблять: за весь час дозволено було зробити лише для одного пацієнта – першого і єдиного, в кого був позитивний експрес-тест.

У зв’язку з цим колектив лікарні обурений, що їх буквально "перетворюють на витратний матеріал". Адже керівництво радить кожному працівнику ухвалювати рішення самостійно – працювати далі, йти на ізоляцію чи навіть самим лягати в лікарню. У медустанові ж панує атмосфера страху і розгубленості.

Медиків Київської лікарні №8 кинули напризволяще у боротьбі з коронавірусом Facebook/Тетяна Даниленко

"Лікарі бояться, що стануть джерелом розповсюдження коронавірусу. І це столиця. Одна з найбільших і найкраще оснащених лікарень. А що в регіонах? Хто знає? Давайте думати, що з цим робити! Якщо лікарі масово перестануть виходити на роботу, ми отримаємо не Італію, а мільйони заражених і масові смерті від пневмонії вдома", – підсумувала Даниленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-реаніматологиня зі столиці звернулася до президента України Володимира Зеленського та МОЗ, заявивши, що в деяких лікарнях Києва, незважаючи на поширення коронавірусу, немає достатньої кількості масок, дезрозчинів і апаратів ШВЛ, а медперсонал не може дістатися до роботи через обмежену кількість громадського транспорту після введення карантину.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!