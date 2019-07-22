Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Медиків часто вбивали": Зінкевич поділилася моторошною історією з фронту

4.3т Читати матеріал російською

Відома українська волонтер, засновник медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич розповіла, як їй ледь вдалося врятуватися від розправи російських окупантів на Донбасі у 2014 році.

За її словами, це сталося під час боїв в Амвросіївці. Тоді українські медики ставали частими жертвами терористів, і одного разу вона сама ледве не потрапила в руки до бойовиків. Моторошними спогадами Зінкевич поділилася в інтерв'ю "Новинарні".

"Ми вивозили поранених з міст недавно звільнених, там в лікарні вже не було ніяких ні ліків, нічого. Лікарі різні були, деякі – сепари, нашим пораненим спеціально робили гірше, люди гинули через це. Тому я ставила охорону. Відповідно, я залишила частину свого екіпажу як охорону, а ще з однією людиною ми поїхали в сусіднє містечко, щоб там купити ліків і привезти. Треба поспішати, там операція потрібна, інфузія. Ми летимо на швидкості в те містечко, і дорогою, де не повинно бути блокпоста, спливають плити, по нам починають стріляти", – згадує волонтер.

Новини
"Не всі історії закінчуються хепі ендом": Яна Зінкевич розповіла про зміни в своєму житті

Зінкевич розповіла, що їм довелося зупинитися, незважаючи на страх (адже вона і її напарник були членами "Правого сектора", до того ж сумнівів в тому, як терористи ставляться до дівчат, ні у кого не виникало).

"У нас при собі завжди були гранати. Ми тоді ще їздили зі зброєю. Це вже потім демілітаризувалися, а перший рік медиків часто вбивали, тому ми завжди були зі зброєю. І ось по нас почали стріляти, оточувати автомобіль з усіх боків. Ми дочекалися, підпустили їх до себе, вони нас дістали з машини. Лежимо вже на землі. Тримаю на серці гранату, готуюся, щоб їх якомога більше підійшло. І раптом один з них говорить російською: "Ой, та ні, я її знаю! Вона типу це...", – розповідає засновниця "Госпітальєрів".

Яна Зінкевич

Яна Зінкевич

"Новинарня"

Швидше за все, терористи переплутали її з кимось іншим. У цілях безпеки Зінкевич та її побратим до останнього зберігали мовчання, щоб не видати себе українською мовою.

"Вони віддали зброю, мене підняли і обтрусили, відпустили. Далі ми поїхали, взяли, що треба. В лікарню довелося повертатися полем, але нормально, поїхали", – підсумувала волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зінкевич вважає, що нова влада показує, що Україну може накрити проросійський реванш, який має шанси перерости в громадянську війну. Саме тому українські патріоти повинні об'єднатися і стати опозицією для сил, які грають на руку Кремлю. Також вона засудила ставлення Зеленського і його соратників до українського народу і держави.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Яна Зінкевич
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
8
Смішно
8
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Крым Андрей
Крым Андрей
И это пять лет прошло. А что через десять рассказывать будут!...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Особенно порадовало вот это ---------------------------- "до последнего сохраняли молчание, чтобы не выдать себя украинским языком."))))))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Ну хоть через заминированный лес не пришлось пробираться
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel