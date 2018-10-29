''Медалька за Крим'': російські військові знову ''спалились'' із захопленням півострова

У спецоперації із захоплення й окупації Криму в 2014 році брала участь 66-а бригада управління, в/ч 41600 із Ставрополя, яка входить у склад 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Ще один підрозділ Збройних сил РФ, який брав участь у окупації українського півострова, викрило міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm.

Раніше волонтери фіксували участь військових 66-ї бригади управління ЗС РФ у війні на Донбасі і в Сирії. Про участь цього підрозділу в окупації Криму досі інформації не було, в переліку військової прокуратури України ця бригада не названа.

Викрити підрозділ вдалося завдяки знайденій сторінці соцмережі російського військовослужбовця, який опублікував фото з медаллю за окупацію Криму. У фотоальбомі російського окупанта були знайдені фотографії, зроблені на півострові.

Сторінка соцмережі російського окупанта підписана лише ім'ям — Олександр Олександрович. Але у фотоальбомі було знайдено фото квитків на рейс Ставрополь-Краснодар на 25.06.2014 року, у яких вказані ПІБ і паспортні дані.

"Це квитки додому після демобілізації, про що свідчать пункти відбуття і прибуття (Ставрополь — Краснодар), а також дата публікації фотографії квитків (24.06.2014) і статус "Дембель" від 25.06.2014 року", — йдеться у матеріалі.

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Розслідувачі встановили, що військового насправді звуть Олександр Мєшков.

"Мєшков Олександр Олександрович, 01.05.1995 р.н., Слов'янськ-на-Кубані, Краснодарський край РФ, паспорт громадянина РФ 0309 231623", — пишуть автори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери опублікували викриття іншого підрозділу ЗС РФ.