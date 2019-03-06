Медалі за Крим і Дебальцеве: в мережі показали "послужний список ополченочки" з "ДНР"

Командир "ДНР" Світлана Дрюк із позивним "Вітерець", яка перейшла на бік України, встигла отримати в рядах терористів чимало військових нагород.
Ордени "ополченочки" показав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Квест: вгадайте, чиї нагороди? Підказка без слів", – написав він.
Зокрема, військовослужбовицю відзначили медалями за "возз'єднання Криму і Росії" і за бої в Дебальцевому.
Facebook Анатолій Штефан
Серед нагород також виявилися орден "За військову доблесть 3 ст.", знак "За ратну службу", хрест "Офіцерська доблесть" і медаль "За службу в танкових військах".
Facebook Анатолій Штефан
Facebook Анатолій Штефан
Facebook Анатолій Штефан
Facebook Анатолій Штефан
Facebook Анатолій Штефан
Більшість користувачів одразу ж здогадалися, про кого говорить офіцер ЗСУ, і залишили неоднозначні коментарі. У мережі задалися питанням, чи не повинна вона відповісти за все, що зробила для отримання орденів і медалей терористів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міноборони України заявили, що перш ніж називати Дрюк "легендарною", слід провести ретельну перевірку даних, зокрема чуток про неї в рядах терористів.
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