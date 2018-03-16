Медаль і в'язниця: що загрожує українцям за вибори Путіна в Криму

Громадянам України, які беруть участь в організації проведення "виборів" в анексованому Криму, загрожує відповідальність за статтею "державна зрада" КК України.

Прокуратура Автономної Республіки Крим в рамках кримінального провадження збирає докази щодо факту організації "виборів" президента РФ в окупованому Криму, заявив заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко, передає "Укрінформ".

"Ми готуємо всі дані по факту організації російських" виборів "на території Автономної Республіки Крим. У межах кримінального провадження будуть встановлені всі особи, причетні до організації цього виборчого процесу", - повідомив він.

За його словами, наразі недоречно озвучувати яким саме чином збираються докази причетності до організації "виборів", оскільки слідство триває, втім, запевнив, що прокуратура надасть процесуальну оцінку діям всіх тих осіб, які сприяли виборчому процесу в Криму.

"Звичайно, ми вже маємо конкретні прізвища і робимо все для того, щоб максимально зібрати всі докази їхньої провини", - додав Удовиченко.

Як уточнили в прес-службі СБУ, з даного питання здійснюється досудове розслідування кримінальних злочинів, передбачених ч. 1, 3 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1, 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність), ч. 1 ст. 111 (Держзрада) Кримінального кодексу України.

У свою чергу, як пише "Новий Севастополь", жителі окупованого Севастополя, які прийдуть на дільниці для голосування 18 березня, отримають пам'ятну медаль "З Росією назавжди" на честь річниці "референдуму".

Про це заявив "голова міської комісії Севастополя з проведення загальнокримського референдуму" Валерій Медведєв.

"Ця медаль говорить про те, що чотири роки тому ми з вами провели "референдум". Ми щороку відзначали цю подію якимись нагородами - подяками, грамотами. Цього року з ідеєю про випуск пам'ятної медалі про "повернення додому в Росію" виступив патріот нашого міста Іван Єрмаков на засіданні ради ветеранів. Ця ідея всім сподобалася, і мені дали доручення втілити її в життя", - сказав він.

За його словами, пише видання, в обговоренні пам'ятного знака взяли участь депутати "парламенту" Севастополя, ветерани, громадські працівники, члени комісії з проведення "референдуму". Медалі вже виготовлені в достатній кількості і будуть доставлені на всі виборчі дільниці.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів про тиск в Криму через вибори Путіна.