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9 грудня • оновлено в 16:21
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Маленькі діти втратили батьків: розкрто нові подробиці ДТП з мажорами в Миколаєві

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Жахлива ДТП з автомобілем Lexus в Миколаєві, внаслідок якої загинули дві людини, викликала в місті величезний резонанс. Обурені жителі навіть перекрили дорогу, вимагаючи від правоохоронців об'єктивного розслідування.

OBOZREVATEL дізнався подробиці трагедії.

У ДТП загинув водій таксі Юрій Мавродієв і його пасажир Олександр Санько

У ДТП загинув водій таксі Юрій Мавродієв і його пасажир Олександр Санько

Хвиля обурення

Аварія трапилася 7 грудня. Водій Lexus виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся із таксі Daewoo. В результаті загинув водій таксі Юрій Мавродієв і його пасажир Олександр Санько.

Той факт, що ймовірний порушник керував автівкою представницького класу (хай не найновішою), а також дивні "маневри" поліції, яка після ДТП не взяла водія одразу під варту, викликала серед місцевих жителів хвилю обурення.

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В підсумку кілька десятків автомобілів таксі навіть заблокували рух по мосту через Південний Буг (Варварівський).

Протестувальники перекрили дорогу

Протестувальники перекрили дорогу

Пізніше в пресслужбі ГУНП у Миколаївській області OBOZREVATEL повідомили, що 21-річний водій Lexus не є власником вказаного авто.

"Власник автомобіля разом із дівчиною перебували на задньому сидінні. Вони відпочивали в розважальному закладі й попросили свого 21-річного приятеля сісти за кермо. Той погодився", – повідомили у відомстві.

Автомобіль таксі після ДТП

Автомобіль таксі після ДТП

За версією поліції, Lexus виїхав на зустрічну смугу

За версією поліції, Lexus виїхав на зустрічну смугу

Пізніше стало відомо, що за кермом Lexus був студент Віктор Лобанов – син відомого в місті лікаря. Батько Віктора – Валерій Лобанов – працює терапевтом і кардіологом у комунальному некомерційному підприємстві "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1".

Сам Лобанов-старший написав у Facebook, що співчуває рідним загиблих: "Мій син не вбивця, не мажор", – підкреслив він.

Маленькі діти втратили батьків: розкрто нові подробиці ДТП з мажорами в Миколаєві
Валерій Лобанов із сином Віктором.

Валерій Лобанов із сином Віктором.

Інша версія

Житель Миколаєва Ігор Воронцов, який добре знав загиблих у ДТП і один з перших повідомив про трагічну аварію, вважає, що в офіційній версії є нестикування. Вони стосуються травм, які отримали водій і пасажири Lexus, а також швидкості авто.

Він також не виключає, що за кермом авто міг бути саме власник Lexus, який помінявся з приятелем місцями.

"Нам досі не показали справжнього власника Lexus", – зазначив він.

Розбитий Lexus

Розбитий Lexus

Загрожує до 10 років

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 частина 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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У поліції зазначили, що вже вручили підозру водієві авто. Він перебуває в лікарні, оскільки за медичними показами не може бути доставлений у СІЗО. Також у поліції додали, що алкоголю в крові водія не виявлено, а результати експертизи на наявність наркотичних засобів стануть відомі через кілька днів.

Залишилися маленькі діти

У Юрія Мавродіева і Олександра Санька залишилися сім'ї з малолітніми дітьми.

"Сашу знала особисто, ми вчилися в одному класі. Хороший був хлопець. Як страшно, що через вседозволеність і безкарність гинуть люди, у яких все життя було ще попереду. Дітки залишилися без батьків" – написала в Facebook Світлана Ульянова.

Олександр Санько загинув у ДТП

Олександр Санько загинув у ДТП

Фото з особистої сторінки в Facebook

Олександр Санько загинув у ДТП

Олександр Санько загинув у ДТП

Фото з особистої сторінки в Facebook

"Хлопець, який був водієм таксі, теж був дуже порядним і добрим, любив життя, своїх двох синочків, свою сім'ю. Таке горе для рідних", – написала Олена Райнова.

Юрій Мавродієв

Юрій Мавродієв

Фото – Ігор Воронцов

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві бізнеследі на смерть збила на переході 15-річного школяра. Пізніше розкрилися кричущі порушення в процесі досудового розслідування. В підсумку п'ятеро поліцейських були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, а щодо деяких були відкриті кримінальні виробництва.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Війна на дорогах Кримінал
Місце
Україна
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
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