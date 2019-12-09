Маленькі діти втратили батьків: розкрто нові подробиці ДТП з мажорами в Миколаєві

Жахлива ДТП з автомобілем Lexus в Миколаєві, внаслідок якої загинули дві людини, викликала в місті величезний резонанс. Обурені жителі навіть перекрили дорогу, вимагаючи від правоохоронців об'єктивного розслідування.

OBOZREVATEL дізнався подробиці трагедії.

У ДТП загинув водій таксі Юрій Мавродієв і його пасажир Олександр Санько

Хвиля обурення

Аварія трапилася 7 грудня. Водій Lexus виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся із таксі Daewoo. В результаті загинув водій таксі Юрій Мавродієв і його пасажир Олександр Санько.

Той факт, що ймовірний порушник керував автівкою представницького класу (хай не найновішою), а також дивні "маневри" поліції, яка після ДТП не взяла водія одразу під варту, викликала серед місцевих жителів хвилю обурення.

В підсумку кілька десятків автомобілів таксі навіть заблокували рух по мосту через Південний Буг (Варварівський).

Протестувальники перекрили дорогу

Пізніше в пресслужбі ГУНП у Миколаївській області OBOZREVATEL повідомили, що 21-річний водій Lexus не є власником вказаного авто.

"Власник автомобіля разом із дівчиною перебували на задньому сидінні. Вони відпочивали в розважальному закладі й попросили свого 21-річного приятеля сісти за кермо. Той погодився", – повідомили у відомстві.

Автомобіль таксі після ДТП

За версією поліції, Lexus виїхав на зустрічну смугу

Пізніше стало відомо, що за кермом Lexus був студент Віктор Лобанов – син відомого в місті лікаря. Батько Віктора – Валерій Лобанов – працює терапевтом і кардіологом у комунальному некомерційному підприємстві "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1".

Сам Лобанов-старший написав у Facebook, що співчуває рідним загиблих: "Мій син не вбивця, не мажор", – підкреслив він.

Валерій Лобанов із сином Віктором.

Інша версія

Житель Миколаєва Ігор Воронцов, який добре знав загиблих у ДТП і один з перших повідомив про трагічну аварію, вважає, що в офіційній версії є нестикування. Вони стосуються травм, які отримали водій і пасажири Lexus, а також швидкості авто.

Він також не виключає, що за кермом авто міг бути саме власник Lexus, який помінявся з приятелем місцями.

"Нам досі не показали справжнього власника Lexus", – зазначив він.

Розбитий Lexus

Загрожує до 10 років

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 частина 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

У поліції зазначили, що вже вручили підозру водієві авто. Він перебуває в лікарні, оскільки за медичними показами не може бути доставлений у СІЗО. Також у поліції додали, що алкоголю в крові водія не виявлено, а результати експертизи на наявність наркотичних засобів стануть відомі через кілька днів.

Залишилися маленькі діти

У Юрія Мавродіева і Олександра Санька залишилися сім'ї з малолітніми дітьми.

"Сашу знала особисто, ми вчилися в одному класі. Хороший був хлопець. Як страшно, що через вседозволеність і безкарність гинуть люди, у яких все життя було ще попереду. Дітки залишилися без батьків" – написала в Facebook Світлана Ульянова.

Олександр Санько загинув у ДТП Фото з особистої сторінки в Facebook

Олександр Санько загинув у ДТП Фото з особистої сторінки в Facebook

"Хлопець, який був водієм таксі, теж був дуже порядним і добрим, любив життя, своїх двох синочків, свою сім'ю. Таке горе для рідних", – написала Олена Райнова.

Юрій Мавродієв Фото – Ігор Воронцов

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві бізнеследі на смерть збила на переході 15-річного школяра. Пізніше розкрилися кричущі порушення в процесі досудового розслідування. В підсумку п'ятеро поліцейських були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, а щодо деяких були відкриті кримінальні виробництва.

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