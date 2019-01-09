''Мажорна'' ДТП зі школярем у Полтаві: спливли нові подробиці

Жінці-водієві Mercedes, яка влаштувала жахливу ДТП у Полтаві, в якій загинув підліток, оголошено про підозру.

Про це повідомив у Facebook начальник ГУНП у Полтавській області Андрій Замахін. Також він додав, що у підозрюваної вилучили водійське посвідчення.

"Вирішується питання про обрання судом особі запобіжного заходу. Нагадаю, що транспортний засіб, як речовий доказ, зберігається на штрафмайданчику із дня скоєння ДТП", – зазначив Замахін.

У ДТП загинув підліток Артем Левченко

Аварія, яка викликала великий резонанс у Полтаві, сталася 6 листопада минулого року. 34-річна Наталія Саєнко, власниця ресторанного бізнесу, на позашляховику Mercedes збила на переході велосипедиста-підлітка Артема Левченка. Протягом двох місяців лікарі боролися за життя хлопця, але врятувати його не вдалося. 7 січня Артем помер.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція – до восьми років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 1 січня у Миколаївській області в лобовому зіткненні двох легковиків загинули восьмеро чоловік. В одному із авто була сім'я, вижити вдалося лише 8-річній дівчинці.