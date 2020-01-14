Мажорне ДТП в Полтаві: спливла скандальна інформація про "гріхи" судді у справі

У ДТП за участю бізнес-леді Наталії Саєнко, яка в Полтаві на смерть збила школяра, спливли нові подробиці. Батьки загиблого вважають, що їх суддя веде себе упереджено.

Постраждалі подали заяву про відвід служителя Феміди – Анатолія Савченко, однак на судовому засіданні 14 січня отримали відмову.

Як розповів адвокат батьків загиблого школяра Дмитро Семеха, це вже третя відмова щодо відведення судді.

"Суддя Анатолій Савченко приймає незаконні рішення. Ми вже подали заяву в Державне бюро розслідувань про вчинення ним злочину за ст. 375 КК (постановлення суддею завідомо неправосудних рішень)", – розповів він.

Суддя Тетяна Січіокно відмовила потерпілим у відводі судді А. Савченко

Так, суддя на одному з недавніх засідань ухвалив повернути сім'ї підсудної позашляховик Mercedes, на якому Наталія Саєнко збила 15-річного Артема Левченко в листопаді 2018 року.

За словами мами Артема Наталії, тим самим суддя позбавив її та адвоката можливості проводити додаткові експертизи.

Наталя Саєнко

Ще один "гріх" судді Савченко в тому, що він засвітив свою обізнаність у справі.

"У підготовчому засіданні суддя виніс рішення, посилаючись на документи, що перебувають у матеріалах справи. Тим самим він показав, що якимось чином бачив ці документи або знає про них", – розповів Дмитро Семеха.

Він уточнив, що на підготовчому засіданні суддя не має ні фізичної ні технічної можливості посилатися на документи, які є у прокурора. Це забороняє законодавство.

У ДТП загинув 15-річний Артем Левченко

Mercedes збив підлітка на пішохідному переході

На даний момент потерпілі з адвокатом чекають рішення суддів Жовтневого суду, щоб ті зобов'язали Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо судді. Але розгляд постійно переноситься.

Суддя Тетяна Січіокно відхилила заяву потерпілих про відвід судді Анатолія Савченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Аварія за участю власниці ресторанного бізнесу Наталії Саєнко трапилась в листопаді 2018 року. У ДТП загинув 15-річний велосипедист Артем Левченко.

В ході досудового розслідування були виявлені кричущі порушення. В результаті п'ятеро співробітників поліції були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. А щодо деяких з правоохоронців ДБР відкрило кримінальне провадження.

Також стало відомо, що робив на місці ДТП прокурор Тарас Турчин, який спілкувався з родиною бізнес-леді.

Крім того на суді розкрилися маніпуляції з відеореєстратором, який чоловік Наталії Саєнко забрав з місця аварії, а після повернув з порожньою флеш-картою.

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