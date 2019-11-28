Мажорна ДТП у Полтаві: розкрилися важливі обставини про прокурора

Прокурор Тарас Турчин, якого "засікли" поруч із родичами бізнес-леді Наталії Саєнко на місці смертельної ДТП у Полтаві, прояснив ситуацію.

На судовому засіданні 28 листопада Турчин повідомив, що він виконував вказівку вищого прокурора, оскільки аварія була резонансною. Про це OBOZREVATEL розповів адвокат потерпілих Дмитро Семеха.

"Турчин також послався на внутрішній наказ генерального прокурора, який регламентує про необхідність виїжджати на резонансні події, повідомляючи про це спецповідмленням", – зазначив він.

Прокурор Тарас Турчин на судовому засіданні 28 листопада

За словами адвоката, коли суддя запитав, чи відповідає стаття 286 частина 1 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху) зазначеному наказу та розумінню того, що ДТП резонансне, прокурор сказав, що ні.

Прокурор Турчин на місці ДТП поруч із мамою Наталії Саєнко Скріншот з відео ТСН

Прокурор також повідомив суду, що на місці аварії спілкувався зі свідками, а також мамою водія Mercedes Наталії Саєнко, уточнив адвокат потерпілих.

Раніше наші журналісти повідомляли, що на місці ДТП була допущена низка на порушень. Наприклад, чоловік Саєнко забрав відеореєстратор, при цьому поліцейські і прокурор йому не перешкодили. На наступний день реєстратор передали поліції з порожньою картою.

15-річний Артем Левченко помер через два місяці після ДТП Факти

Наталя Саєнко на одному з судових засідань kolo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, аварія за участю власниці ресторанного бізнесу Наталії Саєнко сталася в листопаді 2018 року. У результаті ДТП загинув 15-річний велосипедист Артем Левченко.

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