Головна Новини
29 листопада • оновлено в 10:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Мажорна ДТП у Полтаві: розкрилися важливі обставини про прокурора

Мажорна ДТП у Полтаві: розкрилися важливі обставини про прокурора
Розслідування велося з кричущими порушеннями
5.6т Читати матеріал російською

Прокурор Тарас Турчин, якого "засікли" поруч із родичами бізнес-леді Наталії Саєнко на місці смертельної ДТП у Полтаві, прояснив ситуацію.

На судовому засіданні 28 листопада Турчин повідомив, що він виконував вказівку вищого прокурора, оскільки аварія була резонансною. Про це OBOZREVATEL розповів адвокат потерпілих Дмитро Семеха.

"Турчин також послався на внутрішній наказ генерального прокурора, який регламентує про необхідність виїжджати на резонансні події, повідомляючи про це спецповідмленням", – зазначив він.

Прокурор Тарас Турчин на судовому засіданні 28 листопада

Прокурор Тарас Турчин на судовому засіданні 28 листопада

Новини
Життя перетворилося на пекло: як в Україні борються з "божевільним терором"

За словами адвоката, коли суддя запитав, чи відповідає стаття 286 частина 1 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху) зазначеному наказу та розумінню того, що ДТП резонансне, прокурор сказав, що ні.

Прокурор Турчин на місці ДТП поруч із мамою Наталії Саєнко

Прокурор Турчин на місці ДТП поруч із мамою Наталії Саєнко

Скріншот з відео ТСН

Прокурор також повідомив суду, що на місці аварії спілкувався зі свідками, а також мамою водія Mercedes Наталії Саєнко, уточнив адвокат потерпілих.

Раніше наші журналісти повідомляли, що на місці ДТП була допущена низка на порушень. Наприклад, чоловік Саєнко забрав відеореєстратор, при цьому поліцейські і прокурор йому не перешкодили. На наступний день реєстратор передали поліції з порожньою картою.

15-річний Артем Левченко помер через два місяці після ДТП

15-річний Артем Левченко помер через два місяці після ДТП

Факти

Наталя Саєнко на одному з судових засідань

Наталя Саєнко на одному з судових засідань

kolo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, аварія за участю власниці ресторанного бізнесу Наталії Саєнко сталася в листопаді 2018 року. У результаті ДТП загинув 15-річний велосипедист Артем Левченко.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Полтава
Теги
ДТП авто Національна поліція України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
48
0
Смішно
0
Цікаво
20
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Класова юстиція згідно наказу генпрокурора. А лохи нехай гинуть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги