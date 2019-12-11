Мажорна ДТП у Полтаві: розкрилися кричущі маніпуляції з відеореєстратором

Резонансна ДТП у Полтаві з Наталією Саєнко, яка на смерть збила школяра на переході, отримала новий поворот. Експертам вдалося відновити вилучені файли з відеореєстратора Mercedes.

Про це стало відомо на судовому засіданні 11 грудня.

З'ясувалося, що ні кадрів аварії, ні кадрів, зроблених раніше, "флешка" не містила. Зате там були кілька відео, знятих всередині приміщення схожого на магазин, розповів OBOZREVATEL адвокат потерпілих Дмитро Семеха.

Він припустив, що саме в цьому магазині купили картку пам'яті, перевірили її роботу, після чого видалили відеофайли.

Наталя Саєнко (праворуч) на судовому засіданні

Нагадаємо, що незабаром після аварії на місце прибув чоловік Саєнко, який у присутності патрульних зняв відеореєстратор і забрав із собою. Пристрій він повернув на наступний день з порожньою карткою.

Наталя Саєнко на судовому засіданні

Той факт що на флешці згодом виявилися кадри не з місця ДТП говорить саме про її заміну, вважає Семеха.

Експертизу, за його словами, проводила експертка Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса Селезньова.

"Експертка повідомила, що відеофайли з карти пам'яті були видалені. Вона їх відновила. На карті були файли, створені після ДТП. Фото аварії карта пам'яті не містила. Значить, можна стверджувати, що карта була замінена", – зазначив він.

Адвокат додав, що за висновками експерта, на момент ДТП реєстратор був у робочому стані і міг записувати відео.

Артем Левченко отримав тяжкі травми і помер через два місяці у лікарні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Аварія за участю власниці ресторанного бізнесу Наталії Саєнко трапилась у листопаді 2018 року. У результаті ДТП загинув 15-річний велосипедист Артем Левченко.

Під час досудового розслідування були виявлені кричущі порушення. У результаті п'ятеро співробітників поліції були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. А щодо деяких із правоохоронців ДБР відкрило кримінальне провадження.

Також стало відомо, що робив на місці ДТП прокурор Тарас Турчин, який спілкувався з родиною бізнес-леді.

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