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8 січня • оновлено в 23:22
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З'явилось фото екіпажу МАУ перед останнім вильотом

11.3т
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У мережі з'явилося спільне фото членів екіпажу літака МАУ, який розбився поблизу Тегерана вранці 8 січня.

Ймовірно, воно є останнім до вильоту рейсу. Знімок на своїй сторінці в Instagram оприлюднила бортпровідниця МАУ Юлія.

"Мої дорогі ангели... Ви назавжди в наших серцях... Нехай земля буде вам пухом... Я не можу це прийняти", – написала вона.

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Дівчина розповіла, що цю фотографію екіпаж зробив якраз перед вильотом.

З'явилось фото екіпажу МАУ перед останнім вильотом

Скріншот сторінки 8.juliia.8

Загиблі при падінні літака

Загиблі при падінні літака

Facebook/Євгеній Терехов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Теги
фотографии літак розбився літак МАУ
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