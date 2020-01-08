З'явилось фото екіпажу МАУ перед останнім вильотом

У мережі з'явилося спільне фото членів екіпажу літака МАУ, який розбився поблизу Тегерана вранці 8 січня.

Ймовірно, воно є останнім до вильоту рейсу. Знімок на своїй сторінці в Instagram оприлюднила бортпровідниця МАУ Юлія.

"Мої дорогі ангели... Ви назавжди в наших серцях... Нехай земля буде вам пухом... Я не можу це прийняти", – написала вона.

Дівчина розповіла, що цю фотографію екіпаж зробив якраз перед вильотом.

Скріншот сторінки 8.juliia.8

Загиблі при падінні літака Facebook/Євгеній Терехов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram