Матіос звинуватив всіх АТОвців у вивезенні зброї з Донбасу

Майже всі військовослужбовці ЗСУ, які брали участь в антитерористичній операції, незаконно вивозили зброю і боєприпаси із зони АТО на Донбасі.

Про це сказав головний військовий прокурор Анатолій Матіос під час брифінгу у Харкові, передає "Гордон".

"Вселенська несправедливість породжує вселенський радикальний протест. Звільнення в запас призводить до бажання або спроби застосування незаконно вивезеного майже кожним, хто відбував військову службу в зоні АТО, зброї і боєприпасів. Застосування гранатометів у центрі столиці або в інших місцях свідчить, що у нас біда" , - зазначив він.

На думку Матіоса, це також означає, що "держава недопрацьовує".

Нагадаємо, раніше стало відомо, яку зброю найчастіше вивозять військові з Донбасу .