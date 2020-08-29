Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що розслідування Іловайської трагедії було закінчене менш ніж за два роки, але матеріали в суд не спрямовані.

Про це він написав на сторінці в Facebook, стверджуючи, що "повна правда про війну, а не власний піар на трагедії, не цікава нікому".

За його словами, з матеріалами експертизи у справі Іловайська з 2016 до 2019 року добровільно ознайомилося 16 нардепів минулого скликання, з нинішнього парламенту – жодного.

"На моє пряме письмове звернення до Верховного Головнокомандувача про необхідність спрямування справи по Іловайській трагедії до суду публічну відповідь суспільству "дав" виявляється "проклятий" ще у 2014 Зеленським генпрокурор Рябошапка. Рівно через 20 днів після призначення на посаду він ліквідував всі підрозділи ГПУ, які займалися цими розслідуваннями", – написав Матіос, опублікувавши текст відповідного наказу.

"Діючі на той час у складі військової прокуратури "управління війни" та "управління з розслідування злочинів на окупованих територіях" з 69 слідчих і прокурорів були в один день ним ліквідовані. Взамін створений (фактично зі скандалом від Рябошапки збережений) Гюндузом Мамедовим департамент війни та окупованого Криму зараз має некомплект 40% прокурорів з 50 штатних одиниць", – розповів він.

Анатолій Матіос / Facebook

Анатолій Матіос / Facebook

Як писав OBOZREVATEL, раніше прокуратура назвала винних в Іловайській трагедії. Було сказано, що єдиним фактором, який призвів до трагічних подій в Іловайську, є військова агресія збройних сил РФ.