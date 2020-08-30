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Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Розслідування
4,4 т.
Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Анатолій Матіос. delo.ua

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що розслідування Іловайської трагедії було закінчене менш ніж за два роки, але матеріали в суд не спрямовані.

Про це він написав на сторінці в Facebook, стверджуючи, що "повна правда про війну, а не власний піар на трагедії, не цікава нікому".

За його словами, з матеріалами експертизи у справі Іловайська з 2016 до 2019 року добровільно ознайомилося 16 нардепів минулого скликання, з нинішнього парламенту – жодного.

"На моє пряме письмове звернення до Верховного Головнокомандувача про необхідність спрямування справи по Іловайській трагедії до суду публічну відповідь суспільству "дав" виявляється "проклятий" ще у 2014 Зеленським генпрокурор Рябошапка. Рівно через 20 днів після призначення на посаду він ліквідував всі підрозділи ГПУ, які займалися цими розслідуваннями", – написав Матіос, опублікувавши текст відповідного наказу.

"Діючі на той час у складі військової прокуратури "управління війни" та "управління з розслідування злочинів на окупованих територіях" з 69 слідчих і прокурорів були в один день ним ліквідовані. Взамін створений (фактично зі скандалом від Рябошапки збережений) Гюндузом Мамедовим департамент війни та окупованого Криму зараз має некомплект 40% прокурорів з 50 штатних одиниць", – розповів він.

Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда Анатолій Матіос / Facebook

Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда Анатолій Матіос / Facebook

Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Матіос: справу Іловайської трагедії не передали до суду, владі не цікава правда

Як писав OBOZREVATEL, раніше прокуратура назвала винних в Іловайській трагедії. Було сказано, що єдиним фактором, який призвів до трагічних подій в Іловайську, є військова агресія збройних сил РФ.

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УкраїнаБої за ІловайськАнатолій Матіос
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  2. Розслідування