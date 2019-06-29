Мати вбивці Даші Лук'яненко знала про злочин: несподівані дані поліграфа

Мати підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколи Тарасова знала про злочин ще до затримання сина.

Про це йдеться в програмі "Говорить Україна". Експерти передачі тричі проводили жінці тестування на поліграфі, щоб виключити сторонні фактори (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"На запитаннях про те, чи знала вона, що цей злочин скоїв її син до того моменту, коли поліція знайшла тіло дівчинки, у мами постійно виникало реагування, яке вказує на те, що вона приховує цю інформацію і що цей момент вона знала... Вона знала про те, що ці дії вчинив її син", – повідомив експерт, який проводив перевірку.

Мати і підозрюваний Микола Тарасов, а також убита Даша Лук'яненко колаж

Однак, він підкреслив, що жінка, згідно з даними поліграфа, жодним чином не відреагувала на питання про те, як саме дізналася про злочин.

Експерт припустив, що мати Тарасова просто підозрювала сина у вчиненні вбивства.

Мати вбивці 11-річної дівчинки Скрін відео

При цьому вказується, що брат затриманого відповідав на ті ж запитання, перебуваючи підключеним до детектора брехні. Експерти відзначили, що він вів себе дуже спокійно та справді не знав про вбивство.

Таким же був результат перевірки батька підозрюваного. Тест підтвердив, що він дізнався про скоєний злочин на роботі (ринку) від сусідки по контейнеру.

Батько, мати і брат підозрюваного Скрін відео

Відзначимо, в ефірі цієї програми з'ясувалося, що батьки Миколи Тарасова не раз допускали грубі висловлювання щодо своїх дітей, називали їх "сволотою" і "худобою" та часто били.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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