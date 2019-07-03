Мати так і не прийшла: в Хмельницькій області поховали малюка з валізи. Відеофакт

У Хмельницькій області поховали 2-річного Сашу Пилявського, якого знайшли у валізі на околиці Чернівців минулого тижня.

У селі його проводжали родичі, бабусі і місцеві жителі, повідомляє НТН.

Батько хлопчика знаходиться в місцях позбавлення волі, а 21-річна мати, яку розшукує поліція, так і не з'явилася попрощатися з сином.

Дитину знайшли у валізі facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Нагадаємо, що поліція Чернівецькій області спростувала інформацію про насильницьку смерть хлопчика.

"Ескпертіза показала, що хлопчик хворів на бронхіальну астму. Легкі були як у дорослого хворого. Тому, можливо, причиною смерті могло стати ненадання допомоги при нападі астми", - повідомив начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи Віктор Бачинський.

Похорон дитини НТН

Похорон дитини НТН

Похорон дитини НТН

Похорон дитини НТН

Похорон дитини НТН

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція оголосила в розшук Анну Пилявську, яка сама принесла валізу з сином і викинула його, і назвала її особливі прикмети. Серед них – татуювання у вигляді корони.

Мати дитини Анна Пилявська

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