ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Мати так і не прийшла: в Хмельницькій області поховали малюка з валізи. Відеофакт

Читати матеріал російською

У Хмельницькій області поховали 2-річного Сашу Пилявського, якого знайшли у валізі на околиці Чернівців минулого тижня.

У селі його проводжали родичі, бабусі і місцеві жителі, повідомляє НТН.

Батько хлопчика знаходиться в місцях позбавлення волі, а 21-річна мати, яку розшукує поліція, так і не з'явилася попрощатися з сином.

Дитину знайшли у валізі

Дитину знайшли у валізі

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Нагадаємо, що поліція Чернівецькій області спростувала інформацію про насильницьку смерть хлопчика.

"Ескпертіза показала, що хлопчик хворів на бронхіальну астму. Легкі були як у дорослого хворого. Тому, можливо, причиною смерті могло стати ненадання допомоги при нападі астми", - повідомив начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи Віктор Бачинський.

Похорон дитини

Похорон дитини

НТН

Похорон дитини

Похорон дитини

НТН

Похорон дитини

Похорон дитини

НТН

Похорон дитини

Похорон дитини

НТН

Похорон дитини

Похорон дитини

НТН

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція оголосила в розшук Анну Пилявську, яка сама принесла валізу з сином і викинула його, і назвала її особливі прикмети. Серед них – татуювання у вигляді корони.

Мати дитини Анна Пилявська

Мати дитини Анна Пилявська

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
УкраїнаХмельницький
Теги
вбивстводіти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel