УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Мати продала дитину на порозі пологового будинку: деталі скандалу на Черкащині

1.2тЧитати новину російською

Знайомі затриманої за спробу продажу новонародженої доньки мешканки Черкаської області Ольги знали про її намір.

Про третю вагітність 29-річної Ольги вони дізналися від неї в кінці минулого року і відразу повідомили про це в поліцію. З лютого цього року правоохоронці почали операцію, передає ТСН.

У день продажу, коли жінка вийшла з пологового будинку, вона сіла в автомобіль, де знаходилися правоохоронці. Вона не була емоційною і постійно мовчала. Коли "покупці" передали їй в руки гроші, відразу повідомили, що є поліцейськими. Після цього Ольга розплакалася і заявила, що отримані 140 тисяч гривень планувала витратити на двох дочок, яких виховують бабуся і прабабуся.

Новини
Задушила своїм тілом: українка жорстоко вбила дитину в Ізраїлі

Відзначається, що Ольга ніде не працювала. За словами бабусі і прабабусі жінки, вона закінчила школу і відмовилася від подальшого навчання.

Сама затримана не жила з сім'єю. Двох дітей вона народила від співмешканця, який, правда, кинув її ще чотири роки тому. Жінка тривалий час не цікавилася справами своїх дітей. У січні цього року вона приїхала і повідомила про свою третин вагітності. Ніякої інформації про батька дитини вона не надала. Зараз її двох дочок у віці шести і восьми років виховують бабуся і прабабуся. Вони живуть в сільській місцевості.

45-річна мати затриманої працює санітаркою. Про неї в населеному пункті відгукуються тільки по-доброму. Дівчата ходять до місцевої школи і не пропускають навчання, хоча сім'я повставлена ​​на облік як така, що живе в складних життєвих обставинах.

Новини
Жінка продала свою новонароджену дитину на порозі пологового будинку

Зараз відомо, що запобіжний захід у Черкасах обиратимуть найближчим часом. Прокуратура наполягає на двох місяцях арешту. Рідні затриманої не знають нічого про судовий процес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом мати продала дворічного сина.

Місце
Україна
Об'єкт
Національна поліція України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
хламида иегудиил
хламида иегудиил
Спасибо пану Петру за сало тай горилку!
Ответить
0
0

Наші блоги