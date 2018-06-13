Мати продала дитину на порозі пологового будинку: деталі скандалу на Черкащині

Знайомі затриманої за спробу продажу новонародженої доньки мешканки Черкаської області Ольги знали про її намір.

Про третю вагітність 29-річної Ольги вони дізналися від неї в кінці минулого року і відразу повідомили про це в поліцію. З лютого цього року правоохоронці почали операцію, передає ТСН.

У день продажу, коли жінка вийшла з пологового будинку, вона сіла в автомобіль, де знаходилися правоохоронці. Вона не була емоційною і постійно мовчала. Коли "покупці" передали їй в руки гроші, відразу повідомили, що є поліцейськими. Після цього Ольга розплакалася і заявила, що отримані 140 тисяч гривень планувала витратити на двох дочок, яких виховують бабуся і прабабуся.

Відзначається, що Ольга ніде не працювала. За словами бабусі і прабабусі жінки, вона закінчила школу і відмовилася від подальшого навчання.

Сама затримана не жила з сім'єю. Двох дітей вона народила від співмешканця, який, правда, кинув її ще чотири роки тому. Жінка тривалий час не цікавилася справами своїх дітей. У січні цього року вона приїхала і повідомила про свою третин вагітності. Ніякої інформації про батька дитини вона не надала. Зараз її двох дочок у віці шести і восьми років виховують бабуся і прабабуся. Вони живуть в сільській місцевості.

45-річна мати затриманої працює санітаркою. Про неї в населеному пункті відгукуються тільки по-доброму. Дівчата ходять до місцевої школи і не пропускають навчання, хоча сім'я повставлена ​​на облік як така, що живе в складних життєвих обставинах.

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Зараз відомо, що запобіжний захід у Черкасах обиратимуть найближчим часом. Прокуратура наполягає на двох місяцях арешту. Рідні затриманої не знають нічого про судовий процес.

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