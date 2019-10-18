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18 жовтня • оновлено в 15:04
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Мати переплутала воду з кислотою: в Криму однорічна дівчинка отримала жахливі опіки

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У Севастополі (окупований Крим) ввечері 5 жовтня в міську лікарню №5 потрапила однорічна дівчинка. У неї діагностували хімічний опік глотки і стравоходу.

Мати дівчинки зізналася лікарям, що готувала своїй доньці кашу, але замість води налила в каструлю кислоту, написало видання "КП-Крым".

Не помітивши нічого підозрілого, жінка почала годувати дитину кислотною їжею. Але коли дівчинці стало погано, мати звернулася за допомогою до медиків.

У Криму однорічна дівчинка отримала жахливі опіки. Ілюстрація

У Криму однорічна дівчинка отримала жахливі опіки. Ілюстрація

Уже в лікарні дитині була надана медична допомога, проте малючка отримала опіки глотки і стравоходу.

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Про стан здоров'я дівчинки нічого не відомо. За фактом події почалася перевірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Запоріжжі 5-річна дівчинка впала в кому після того, як батьки напоїли її шістьма літрами води, намагаючись промити шлунок в домашніх умовах.

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Місце
Україна
Тег
Крим
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