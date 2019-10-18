Мати переплутала воду з кислотою: в Криму однорічна дівчинка отримала жахливі опіки

У Севастополі (окупований Крим) ввечері 5 жовтня в міську лікарню №5 потрапила однорічна дівчинка. У неї діагностували хімічний опік глотки і стравоходу.
Мати дівчинки зізналася лікарям, що готувала своїй доньці кашу, але замість води налила в каструлю кислоту, написало видання "КП-Крым".
Не помітивши нічого підозрілого, жінка почала годувати дитину кислотною їжею. Але коли дівчинці стало погано, мати звернулася за допомогою до медиків.
У Криму однорічна дівчинка отримала жахливі опіки. Ілюстрація
Уже в лікарні дитині була надана медична допомога, проте малючка отримала опіки глотки і стравоходу.
Про стан здоров'я дівчинки нічого не відомо. За фактом події почалася перевірка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Запоріжжі 5-річна дівчинка впала в кому після того, як батьки напоїли її шістьма літрами води, намагаючись промити шлунок в домашніх умовах.
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