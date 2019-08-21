Голлівудська історія під Києвом: мати і дочка виявилися живими, замовника затримано

Поліції вдалося запобігти замовному вбивству двох жінок – Надії Головач і її дочки Юлії Зайкова, які пропали в районі Броварів Київської області.

Про це OBOZREVATEL повідомили в поліції Київської області. "Так, жінки живі, подробиці ми повідомимо", – сказали нам в прес-службі.

Правоохоронцям вдалося перехопити інформацію про замовлення вбивства. Тому була проведена спеціальна операція, в ході якої вдалося затримати замовника злочину. Ним виявився колишній чоловік Надії Головач – Олександр.

Юлія Зайкова і Надія Головач ОК Надії Головач

OBOZREVATEL писав напередодні, що Надія після розлучення ділила з ним майно. Сам Олександр Головач та його нова дружина не хотіли нічого віддавати. Між колишнім подружжям йшла війна за майно.

Олександр Головач відпочинку ОК Олександра Головача

Як повідомляють у Генпрокуратурі, найближчим часом суд повинен був прийняти рішення, яке не задовольнило б Головача. Мабуть тому він і зважився на такий злочин.

Сам Головач в Броварах славиться не надто хорошою людиною, його вважають досить агресивним. Наприклад, два з половиною роки тому за допомогою екскаватора він навіть хотів знести комплекс "З легким паром", яким керує Надія Головач з дочкою.

Поліція нібито знайшла машину жінок Нацполіція Київської області

А перед зникненням жінок машину Надії тричі підпалювали.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

18 серпня о поліцію звернувся цивільний чоловік Юлії Зайкова, який повідомив, що напередодні ввечері Юлія з матір'ю поїхали в Київ на джипі Тойота, і через півгодини зв'язок з ними було втрачено.

19 серпня поліцейські знайшли автомобіль жінок, там були їхні особисті речі.

20 серпня ввечері речник Генпрокуратури Лариса Сарган повідомила, що розкрито замовне вбивство. Організатором виявився колишній чоловік Надії Головач. Життя жінок він оцінив в 50 тисяч доларів.

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