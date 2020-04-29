Мати жителя Кропивницького, якого Служба безпеки запідозрила в організації контрабанди захисних масок за кордон, назвала все брехнею і заявила, що сім'я сама шила товар і хотіла просто заробити на життя.

На своїй сторінці в Facebook Тетяна Бородіна написала, що про 3000 масок не йшлося.

"Тв*рюки! "Ділок" – це мій син, малий підприємець, на чиї чесні податки ви отримуєте немаленькі зарплати! І він, маючи трьох малолітніх дітей і вагітну дружину, вже кілька місяців з вашої подачі залишається без роботи! Про комуналку, податки, про те, що діти їсти хочуть, вам писати чи ні?" – вибухнула обуренням мати.

Мати "ділка" з масками з Кропивницького гнівно звернулася до СБУ

За словами Бородіної, її син вважав свою діяльність законною: сім'я нібито сама шила маски на машинці.

"Не боячись нічого, чесно і прозоро, відправив ті маски через "Укрпошту", знову ж таки, заплативши гроші за пересилку фактично в казну країни! Зараз ви паплюжите його і палюжите "Укрпошту"!" – не стрималася вона.

"Так ось, відправив він їх 6 квітня (заборони на не медичні маски не було!), 9-го квітня їх заарештовують в Києві, до сьогоднішнього дня проводять експертизу, хоча, коли відкрили посилку в Києві, скривилися, тому що побачили, що маски кустарні!" – додала жінка.

Вона зажадала зв'язку з керівництвом СБУ в області та реакції від глави служби Івана Баканова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителя Кропивницького, який намагався налагодити продаж за кордон великої партії захисних медичних масок, викрили 28 квітня. Йому світить адміністративна відповідальність.