Масштабну пожежу на Харківщині загасили. Фото і відео

У неділю, 6 вересня, пожежу у лісовому масиві поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району Харківської області, яка виникла ще 2 вересня, загасили.

Як написала пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій на своєму сайті, вже 4 вересня пожежу було локалізовано. Тоді загальна площа, пройдена вогнем, склала 500 га (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Станом на 15:00 6 вересня пожежу ліквідовано. На місці від ДСНС залишається 46 людей особового складу та 13 одиниць техніки", – йдеться у повідомленні.

Масштабна пожежа у Харківській області спалахнула ще 2 вересня. Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Водночас пожежу на території Чугуївської міськради, в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка, було ліквідовано ще 4 вересня. До гасіння залучили сімох осіб та дві одиниці техніки лісгоспу, 15 людей з особового складу та одну одиниця техніки ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській і Луганській областях 2 вересня спалахнули лісові пожежі, в результаті яких згоріли кілька будинків.