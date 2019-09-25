Масштабна спецоперація в Ужгороді: поліція затримала лідера небезпечної ОЗГ

В Ужгороді ближче до вечора 25 вересня поліція затримала організатора та виконавця замаху на вбивство офіцера Управління захисту економіки Андрія Іванківа.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що слідством були встановлені свідки й очевидці події, які бачили підозрілих осіб вранці 11 липня, безпосередньо самого кілера й описали його шлях пересування до моменту злочину і після. Також було задіяно кінологів і водолазів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В Ужгороді затримали лідера ОЗУ Пресслужба Нацполіції

На дні річки Уж знайшли знаряддя злочину – пістолет-кулемет "Скорпіон" калібру 7,65 мм із маркуванням. Крім того, на березі річки було знайдено і предмети одягу, які викинув зловмисник. Оперативні заходи відпрацювання вивели правоохоронців на злочинну групу, яка діяла в регіоні.

Лідером ОЗУ виявився 38-річний житель Ужгорода, колишній працівник міліції Закарпаття. У 2014 році він був звільнений із лав ОВС за тісні, дружні зв'язки з кримінальним світом регіону. Злочинна група під його керівництвом діяла під виглядом спортивної організації, учасники якої насправді "виконували замовні брудні справи".

В Ужгороді затримали лідера ОЗУ Пресслужба Нацполіції

В Ужгороді затримали лідера ОЗУ Пресслужба Нацполіції

"Організатором убивства виявився лідер злочинного угруповання, ексміліціонер, який для ліквідації жертви підшукав кілера. Мотив злочину, пов'язаний із припиненням так званих "сіток", які забезпечували перевагу на виборах деяким кандидатам у народні депутати ВРУ, шляхом підкупу виборців", – відзначили у поліції.

Спецназом в Ужгороді було проведено затримання 38-річного організатора та 25-річного виконавця замаху на вбивство поліцейського.

Затриманих доставили до Києва й оголосили їм підозри, встановлюється їх причетність до інших злочинів.

В Ужгороді затримали лідера ОЗУ Пресслужба Нацполіції

В Ужгороді затримали лідера ОЗУ Пресслужба Нацполіції

Нагадаємо, вранці 11 липня 2019, в Ужгороді був обстріляний легковий автомобіль, на якому пересувався начальник Управління захисту економіки в Закарпатській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Полковник поліції дивом не постраждав.

Як скандал OBOZREVATEL, раніше в Полтаві спецслужби затримали небезпечну банду "Самвела Донецького" і самого 60-річного ватажка угруповання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!