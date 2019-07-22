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Масштабна ДТП із малюками на Прикарпатті: спливли моторошні подробиці

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У лікарні Івано-Франківська померла мати двох малюків, які раніше загинули в ДТП із п'яним депутатом сільради.

32-річну Наталію Чоп після аварії 10 липня доставили в реанімацію районної лікарні, де вона перебувала в стані коми. 19 липня жінку перевезли до обласної лікарні, проте, отримані в ДТП травми виявилися несумісні з життям.

"В Івано-Франківській обласній лікарні померла мама (Наталія) діточок Артемка та Кирилка", – написала у Facebook родичка загиблих Роксолана Чоп.

У ДТП загинула Наталія Чоп разом із синами Кирилом та Артемом. Батько дітей Володимир під час ДТП отримав незначні травми

У ДТП загинула Наталія Чоп разом із синами Кирилом та Артемом. Батько дітей Володимир під час ДТП отримав незначні травми

Масштабна ДТП із малюками на Прикарпатті: спливли моторошні подробиці
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Нагадаємо, що ДТП трапилася на трасі біля села Княжолука в Долинському районі. У Ford Focus, у якому перебувала сім'я з дітьми, врізався автомобіль KIA Sportage, яким керував депутат Підберезької сільської ради Богдан Проців.

У поліції OBOZREVATEL повідомили, що за результатами медичної експертизи, водій KIA був у стані алкогольного сп'яніння.

Місце ДТП

Місце ДТП

Утім, родичі загиблих вважають, що за кермом KIA міг бути не Проців, а начальник Долинського відділення поліції Василь Хомин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в ДТП загинули чотири особи, зокрема 10-річна дитина. Легковий автомобіль, в якому перебували люди, лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою.

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Теми
Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
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