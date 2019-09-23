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23 вересня • оновлено в 20:00
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Масштабна ДТП на Житомирщині: названі імена 9 жертв. Відео 18+

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У зв'язку з масштабною ДТП в Новоград-Волинському районі в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді оголосили триденну жалобу.

Таке розпорядження надійшло від мера Житомира Сергія Сухомлина на засіданні виконавчого комітету, передає zt.20minut.ua.

Також стали відомі імена всіх 9 осіб, загиблих у результаті зіткнення автобуса і вантажівки. Жертвами виявилися працівники КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" та їхні родичі.

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Смертельна ДТП на Житомирщині: лікар повідомив про стан постраждалих

  • Гоша Валентина Сергіївна

  • Кузьменко Олена Володимирівна

  • Ковальчук Антоніна Анатоліївна

  • Колюка Олег Павлович

  • Ніколайчук Геля Нарцізівна

  • Петриченко Марія Борисівна

  • Гаврилюк Інна Миколаївна

  • Канцідайло Олена Михайлівна

  • Сарнавська Олена Єгорівна

Як писав OBOZREVATEL, в Одеській області 21 вересня у ДТП в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки з вантажівкою загинули 9 осіб.

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Місце
Україна Житомир
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