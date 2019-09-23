Масштабна ДТП на Житомирщині: названі імена 9 жертв. Відео 18+

У зв'язку з масштабною ДТП в Новоград-Волинському районі в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді оголосили триденну жалобу.

Таке розпорядження надійшло від мера Житомира Сергія Сухомлина на засіданні виконавчого комітету, передає zt.20minut.ua.

Також стали відомі імена всіх 9 осіб, загиблих у результаті зіткнення автобуса і вантажівки. Жертвами виявилися працівники КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" та їхні родичі.

Гоша Валентина Сергіївна

Кузьменко Олена Володимирівна

Ковальчук Антоніна Анатоліївна

Колюка Олег Павлович

Ніколайчук Геля Нарцізівна

Петриченко Марія Борисівна

Гаврилюк Інна Миколаївна

Канцідайло Олена Михайлівна

Сарнавська Олена Єгорівна

Як писав OBOZREVATEL, в Одеській області 21 вересня у ДТП в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки з вантажівкою загинули 9 осіб.

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