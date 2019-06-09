ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Масштабна афера Путіна на Донбасі зазнала фіаско: оприлюднені докази

1.3тЧитати матеріал російською

Росія виявилася не готова до оперативної видачі своїх паспортів жителям тимчасово окупованого Донбасу.

За нинішніх темпів роботи на оформлення документів для всіх людей, які проживають на захоплених територіях, їй знадобиться 28 років. Про це на своєму Telegram-каналі написав український журналіст Денис Казанський.

Він зазначив, що за місяць так звана "влада ДНР" отримала всього 6,5 тис. заявок на російські паспорти.

Новини
У жителів Донбасу будуть відбирати майно за паспорти Росії: проект внесли в Раду

Паспорт РФ

Паспорт РФ

kafedra.com.ua

"Насправді отримати їх хотіло набагато більше людей, але більше просто не змогли опрацювати. Не важко підрахувати, що при офіційному населенні "ДНР" у 2,2 млн для загальної паспортизації за таких темпів знадобиться близько 28 років. Дякую, Росіє!" – роз'яснив Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Донецька і Донецької області
Особи
Володимир ПутінДенис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
12
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Он отметил"? Все? Серьезно? Я отмечаю, что бротского вчера драли в рот четверо свиней. Обосс, опубликуй пожалуйста эту новость
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel