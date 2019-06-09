Масштабна афера Путіна на Донбасі зазнала фіаско: оприлюднені докази

Росія виявилася не готова до оперативної видачі своїх паспортів жителям тимчасово окупованого Донбасу.
За нинішніх темпів роботи на оформлення документів для всіх людей, які проживають на захоплених територіях, їй знадобиться 28 років. Про це на своєму Telegram-каналі написав український журналіст Денис Казанський.
Він зазначив, що за місяць так звана "влада ДНР" отримала всього 6,5 тис. заявок на російські паспорти.
Паспорт РФ
kafedra.com.ua
"Насправді отримати їх хотіло набагато більше людей, але більше просто не змогли опрацювати. Не важко підрахувати, що при офіційному населенні "ДНР" у 2,2 млн для загальної паспортизації за таких темпів знадобиться близько 28 років. Дякую, Росіє!" – роз'яснив Казанський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості.
В Україні також відзначили небезпеку повторення абхазького сценарію на Донбасі.
П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що таким чином Кремль спробує "анексувати Донбас або створити російський анклав в Україні".
Новообраний президент Володимир Зеленський зазначив, що таким чином Росія визнала той факт, що вона є країною-агресором.
Кабінет міністрів України визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі за указом президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, Кабмін внесе чиновників РФ, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до списку санкцій.
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