Масово заїжджають люди без громадянства: розвідка дізналася про свавілля в ОРДЛО

Російсько-окупаційні війська на Донбасі активізували вербування осіб без громадянства з інших країн із кримінальним минулим.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Командування ЗС РФ активізувало заходи з вербування на військову службу в частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ громадян колишніх радянських республік і осіб без громадянства з інших країн", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, протягом жовтня на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях збільшилася кількість таких осіб, які прибули через неконтрольовані Україною ділянки кордону з метою отримати за спрощеною процедурою громадянство РФ.

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"Багато з тих, хто розраховує натуралізуватися, отримавши російські паспорти під час проходження військової служби в складі російсько-окупаційних військ, мають кримінальне минуле", - додали в розвідці.

Як писав OBOZREVATEL, екс-чиновник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій допустив, що прискорена паспортизація "армійських корпусів" "ДНР" і "ЛНР" буде зупиняти терористів від спроб добровільно скласти зброю.

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