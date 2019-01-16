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Масовий алкоголізм і суїцид: розсекречені дані про терористів на Донбасі

2.1тЧитати матеріал російською

Російські військові на окупованій частині Донбасу вирішили приховувати масовий алкоголізм терористів під "бойовими втратами".

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук у Facebook, зазначивши, що це пов'язане зі збільшенням кількості вогнепальних поранень в 1 і 2 АК внаслідок вживання алкогольних і наркотичних речовин, а також значного зростання суїциду.

"Російським окупаційним командуванням для приховування реальної ситуації у підлеглих частинах і підрозділах прийняте рішення класифікувати такі випадки як "бойові втрати", — написав він.

Також Тимчук зазначив, що після інформації про чергове істотне підвищення грошового утримання військовослужбовців ЗСУ із початку 2019 року, командування й "органи з роботи із особовим складом" окупаційних формувань намагаються нейтралізувати негативний вплив цієї новини на морально-психологічний стан свого особового складу.

Масовий алкоголізм і суїцид: розсекречені дані про терористів на Донбасі

ТСН

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"Оскільки бойовики активно цікавляться розмірами підвищення зарплат українських військових і порівнюють їх зі своїми (порівняння далеко не на користь других), командування окупантів придумало низку "пояснень", що нібито підвищення у ЗСУ носитиме "тимчасовий характер", воно буде "з'їдене зростаючою інфляцією в Україні", а також що зарплату військовослужбовцям ЗСУ нібито підвищують винятково за рахунок виплат із якогось "американського військового фонду", оскільки "в українському бюджеті на такі цілі немає коштів", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, чотири окупанти загинули і троє отримали поранення.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Интересно кто ни будь верит этой говорящей каске ?
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Инна Дунайская
Инна Дунайская
Лучше всего живётся тем ополченцам, которые успели вовремя уехать обратно в Россию
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Инна Дунайская, А еще- потерь нет .
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