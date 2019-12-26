Масові звільнення та високі зарплати: в Україні завершився етап реформи прокуратури

В Україні завершився перший етап реформи прокуратури, внаслідок чого з ГПУ було звільнено більш ніж половину прокурорів.

Про це в Facebook повідомив засновник громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Він зазначив, що в результаті реформування з 1339 прокурорів у Генеральній прокуратурі залишилося 610 (55% звільнені).

Також після створення Офісу генпрокурора будуть 12 департаментів, 8 окремих управлінь, 2 спеціалізовані прокуратури, де загалом залишиться 1500 співробітників.

"З 20 січня почнеться додатковий набір до ОГП поза системою (вперше в історії України), де відкриються приблизно 200 вакансій", – зазначив Лємєнов.

Крім того, відбудеться очищення в регіональних (обласних) і місцевих (окружних) прокуратурах протягом 2020-2021 року.

ГПУ

Додамо, що сьогодні, 26 грудня, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка на брифінгу в Києві заявив, що зарплати прокурорів оновленого Офісу генпрокурора істотно виростуть.

"Завдяки уряду зарплати прокурорів істотно підвищуються – від 50% до 70%. Зараз постанова вже ухвалена, вона оформляється в секретаріаті Кабміну, незабаром буде опублікована. Невдовзі прокурори оновленої прокуратури отримуватимуть інші заробітні плати", – зазначив він.

Водночас він підкреслив, що оклад прокурорів ОГП буде меншим, ніж зарплати прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Заразом до прокурорів будуть застосовуватися преміювання та грошові бонуси.

"Тобто не так вільно, як зараз (всім підряд однакова ставка), а відповідно до того, хто і що зробив. Будуть інші додаткові гарантії, пов'язані, зокрема, з проходженням кар'єри, які будуть ґрунтуватися на результатах справедливої оцінки роботи", – пояснив Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобольшість у Верховній Раді України проголосувала в другому читанні за основу і в цілому за законопроєкт №1032, що передбачає першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури.

Також генеральний прокурор Руслан Рябошапка детально пояснив суть і ключові завдання реформи.

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