Масові вбивства, ДТП і салюти: в Нацполіціі назвали найстрашніші злочини Нового року

Найгучнішим інцидентом новорічних свят стала кривава ДТП в Миколаївській області. Там загинуло вісім осіб, серед них троє дітей.

Про це ObozTV розповів директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко. Він також повідомив про найсерйозніші злочини та нещасні випадки в Україні, які відбулися в період з 31 грудня по 2 січня.

"Також було страшне вбивство в останній день попереднього року у Вінниці, там пред'явлено звинувачення потенційному винуватцеві і вже зібрано достатньо доказів. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Це чоловік, який, за версією слідства, 31 грудня убив свою сім'ю: дружину, власну матір і двох дітей", – розповів Шевченко.

Крім того, додав він, поліція Черкаської області успішно розкрила резонансне вбивство інспектора патруля рибнагляду в Золотоноському районі, на Черкащині. Потенційному винуватцеві вже пред'явлено підозру, а під час затримання поліції довелося застосовувати силу, адже він вчинив опір.

ДТП в Миколаївській області Прес-служба Нацполіції

"І ще можна відзначити нещасний випадок у Харкові, коли людина, запускаючи феєрверк, не впоралася, так би мовити, з керуванням цим феєрверком і завдала собі важких ушкоджень: відірвана частина руки й отримані серйозні опіки обличчя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще одна резонансна ДТП сталася в Київській області, в місті Обухів. Там легковий автомобіль врізався в маршрутне таксі. В результаті загинуло троє людей.

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